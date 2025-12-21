台北斬人｜揚言接手張文襲擊高雄車站　男大生被捕辯稱為提醒公眾

台灣爆發連環斬人案，27歲疑犯張文12月19日傍晚17時30分開始在台北車站、捷運中山站和誠品南西店連續投擲煙霧彈和隨機斬人，他手持雙面刃，截至目前已造成群眾3死11傷。張文犯案之後被警方包圍，從大樓5樓頂樓墮落，被送往醫院搶救後宣告不治。全案共4人死亡。



事件後，Threads平台出現恐嚇貼文，有網民自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」，並點名「下一個地點是高雄車站」。台灣橋頭地方檢察署今日（12月21日）表示，留言「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」的陳男已被拘捕，諭知交保新台幣5萬元。



台灣橋頭地方檢察署今日（12月21日）表示，獲報台北車站發生隨機殺人事件後，有網友在Threads上留言「將於12/25在高雄車站發動更大的事件…」等恐嚇公眾安全言論，於12月20日將疑犯陳男拘捕。

署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」。（Threads截圖）

陳男涉嫌涉嫌刑法恐嚇公眾等罪，經檢察官蔡婷潔訊問後，認為被告陳男犯罪嫌疑重大，諭知交保新台幣5萬元。

陳姓男大生被調查局人員帶回。（中時新聞網）

據《中央社》報道，陳男就讀某大學，到案稱是為「提醒大家注意」。據《中時新聞網》，檢方追蹤到這名居住在高雄鳥松區的陳姓男大生，試圖登入IP位置在越南的發文帳號，後來他又另外創了一個新帳號，將該篇貼文的文字內容複製後，再發文傳播，引起大家恐慌；他被逮後供稱「只是轉傳提醒大家」。

台北連環斬人案疑犯本名張文，為台灣人，27歲，因「妨害兵役」問題今年7月被桃園地檢署通緝。昨日，他先在台北車站M7、M8出口附近連續投擲煙霧彈，隨後又逃至捷運中山站，沿途丟擲煙霧彈，再闖入誠品南西店並持長刀隨機斬人，連環事件釀至少3死、11傷，張之後墮樓死亡。

案發不久，社交平台Threads出現恐嚇貼文，署名「nvlw6wyef8rc5」的帳號自稱與張文同一個組織，揚言將接手「未完成的任務」，並點名「下一個地點是高雄車站」。