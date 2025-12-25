北京故宮養心殿修繕10年　周五起重新開放

12月23日，故宮博物院發佈關於養心殿重新開放的公告稱，經過近10年的研究性保護和系統性修繕，養心殿將於2025年12月26日（周五）對觀眾重新開放。



養心殿全景。（故宮博物院）

養心殿外景。（故宮博物院）

公告介紹，養心殿位於乾清宮西側，西六宮迤南，始建於明代嘉靖十六年（1537年）。2015年，養心殿研究性保護項目啟動，經過為期10年的系統性修繕保護，有效解決了建築本體存在的問題，恢復並延續了養心殿區域的健康狀態，改善了室內文物的保存環境。

養心門。（故宮博物院）

養心殿後殿。（故宮博物院）

此次養心殿室內原狀陳列的佈展遵循歷史原貌，正殿寶座上方懸掛雍正御筆「中正仁和」匾，西暖閣「勤政親賢」匾額下的楹聯恢復如初，三希堂內則按記載還原了乾隆時期的陳列場景。同時，數字展示也即將上線，觀眾可通過互動設備「親歷」乾隆元旦「明窗開筆」的儀式，在虛擬場景中感受御筆寫下「天下太平」的瞬間。

養心殿寶座。（故宮博物院）

據《極目新聞》，故宮博物院客服介紹，故宮博物院養心殿確實將在2025年12月26日（周五）對觀眾重新開放。遊客購買景區門票即可參觀，無需再單獨預約。