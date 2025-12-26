嘉興南湖機場正式投入使用　成長三角首個專業性航空貨運樞紐

周五（26日）上午9時30分，從重慶飛來的一架貨機順利降落於嘉興南湖機場，這標誌著該機場正式啟用，成為長三角地區的首個、全國第二個專業航空貨運樞紐。



嘉興南湖機場按照4E級標準設計，擁有3400米的跑道，可以接納寬體客機起降。機場的設計年旅客吞吐能力為180萬人次，貨郵吞吐能力則為110萬噸，並規劃到2035年實現年旅客吞吐量400萬人次、貨郵吞吐量123萬噸。

年貨郵吞吐量110萬噸的規模，根據中國民航局的統計，去年全國僅有四個運輸機場達到此水平，「110萬噸」的吞吐量可排在上海浦東、廣州白雲、深圳寶安及北京首都機場之後，位列第五。而同期，超過1000萬人次的旅客吞吐量機場有40座，「180萬人次」的排名卻只有第81位。

嘉興南湖機場。（潮新聞）

客機抵達嘉興南湖機場。（潮新聞）

這樣的數據對比突顯了嘉興南湖機場的特色，實現「客貨並重，以貨為主」，專注於貨運服務，特別是支援長三角製造業和電商產業。同時，機場將開通至北京、成都、深圳、廣州和長春的5條航線，加強在蘇浙交界區域的航空服務。據介紹，嘉興南湖機場的56個機位中，有33個為專用貨機位，專用貨機位的數量甚至比全國貨郵吞吐量排名第七的杭州蕭山機場多6個，並且貨機在停機坪可直接進行裝載作業，大幅提升中轉效率。

根據2019年發布的《長江三角洲區域一體化發展規劃綱要》，嘉興航空聯運中心的建設被列入規劃。為了統籌機場的功能布局，浙江省於去年出台了提升民航發展的相關政策，提升杭州蕭山機場的國際航空樞紐功能，並推動嘉興作為專業航空貨運樞紐的建設。嘉興全球航空物流樞紐項目是長三角的第一個專業貨運樞紐，涉及主體工程、貨運工程、配套工程及圓通航空物流項目，總投資達152億元，並同步運行。

在2022年7月，亞洲首個專業貨運樞紐——鄂州花湖機場啟用，借助其「1.5小時飛行圈」的優勢，與順豐等物流巨頭結成密切合作，已開通國內外貨運航線百餘條，今年前三季度完成貨郵吞吐量達108萬噸。

湖北鄂州花湖國際機場是中國首個專業貨運樞紐機場，三年累計貨郵吞吐量突破200萬噸。（新華社）

2022年，長三角機場群的貨郵吞吐量達616.1萬噸，為京津冀和粵港澳大灣區機場群的3.1倍和1.4倍。嘉興位於滬、蘇、杭、甬地區的幾何中心，具有優越的交通優勢，形成了「空鐵水陸」的立體交通體系。從南湖機場起飛，兩小時航程即可覆蓋佔中國GDP九成的廣泛區域，三小時則能觸及12億人口，大大增強了航空物流的市場潛力。

嘉興市委書記陳偉曾表示，南湖機場將成為嘉興發展的「引爆點」和「金翅膀」。隨著長三角地區製造業的密集，航空運輸需求持續增長，尤其是對於電子信息、集成電路和生物醫藥等高附加值產品，空運更加便捷。

在「十四五」規劃期間，長三角機場群持續發展，形成以上海為核心、南京、杭州、合肥協同發展的格局。今年7月，浙江第八座民航運輸機場——麗水機場開放；11月，亳州機場通航，成為安徽第七座民用運輸機場。隨著嘉興南湖機場的通航，長三角的運輸機場總數增至27座。此外，蚌埠滕湖機場已於12月中旬完成試飛，將在後續完成行業驗收後申請運輸機場使用許可證。