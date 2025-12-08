大灣區世界級「機場群」　7機場15跑道　廣深港將承載3億人次客流

隨著深圳寶安國際機場第三條跑道於11月29日正式啟用，廣州白雲國際機場第五跑道與T3航站樓也在早前投運，加上香港國際機場第三跑道投入使用，粵港澳大灣區正加速形成世界級機場群。



《國民經略》報道指出，未來僅廣州、深圳、香港三大國際機場，預計就能承載合共約3億人次旅客及逾1800萬噸貨郵吞吐量。與此同時，佛山、惠州等地也在積極推進機場建設，透過「國際樞紐—區域門戶—支線機場」的立體佈局，支撐大灣區邁向世界級城市群。



目前，深圳寶安國際機場已正式邁入「三跑道」時代，連同在建的T2航站區等設施，未來可滿足年旅客吞吐量8000萬人次的需求。而在一個多月前，廣州白雲國際機場的T3航站樓與第五跑道也已投運，使其成為全國首個擁有五條商用跑道的機場，設計容量更高達1.2億人次。廣東在「十五五」規劃建議中，提出建設白雲機場國際商務合作區，謀劃打造連結東盟、面向世界的「南方樞紐」，被視為與上海「東方樞紐」對標之舉。

大灣區打造世界級機場群。（國民經略）

在香港國際機場方面，其第三跑道已於去年11月正式投入使用，可滿足年1億人次客流及1000萬噸貨郵需求。報道分析，這意味著廣州、深圳、香港三大國際機場未來合力將能承載約3億人次客流與1800多萬噸貨郵，堪稱全國乃至全球最強的機場集群。

同時，珠海機場T2航站樓也即將啟用，澳門國際機場的擴建填海及機坪建造工程則預計在2030年完成。

除港澳、深圳、廣州、珠海等核心城市外，被稱為「廣州第二機場」的珠三角樞紐（廣州新）機場預計將於本月底開建，選址位於佛山與肇慶交界處，設計總吞吐量為3000萬人次。惠州機場也被賦予承接「深圳第二機場」功能的定位，進一步完善區域航空網絡。這一計劃的背後除了空域資源緊張、土地空間欠缺等限制，更體現了同城化與一體化的發展思維。將第二機場佈局在都市圈內，既能均衡區域機場佈局，填補周邊城市的航空服務缺口，又能有效承接核心機場溢出的客貨運需求，實現協同發展的雙贏局面。

中國三大世界級城市群。（國民經略）

雖然大灣區11個城市中，僅東莞、中山、江門、肇慶沒有機場，但這些城市能充分享受周邊機場的輻射效益。例如，肇慶雖未自建機場，但廣州第二機場選址正在原先的肇慶地界，只是為統一建設需要而將部分村莊劃予佛山管理。這種分工協作，正形成「國際樞紐—區域門戶—支線機場」的立體佈局，助力大灣區整體發展。

為何在大基建爭議漸起的背景下，大灣區仍需大力擴建機場？《國民經略》引述數據解釋，在這片僅5.6萬平方公里的區域，聚集了約8700萬人口，創造了14.8萬億元的GDP，經濟體量堪比加拿大、俄羅斯等國家。作為全球重要的科技產業創新中心與國際金融樞紐，區內人流、物流、資金流高度匯聚，航空需求持續旺盛。

目前，大灣區共有7座大型民用運輸機場，已建成15條跑道，機場密度位居全國首位。2024年，大灣區機場旅客吞吐量已達2.14億人次，預計今年將突破2.3億人次。其中，廣州、深圳、香港三大機場均超過5000萬人次，全國僅6城達此水平，大灣區即佔一半。而在擴建之前，廣深機場的設施利用率長期處於高位，航班時刻飽和，但客流仍大幅增長。根據國際機場協會預測，到2030年，大灣區航空客運需求量將達3.87億人次，2035年更將升至4.2億人次，顯示擴建壓力巨大。