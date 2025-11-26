藝人仝卓表弟外出工作在柬埔寨失聯　曾傳來模糊訊息聲音虛弱

內地藝人仝卓11月25日在微博發文稱，自己的表弟11月13日外出工作後失聯。求助信息顯示，仝卓表弟最後的信號曾短暫出現在境外柬埔寨班迭棉吉省一帶。



仝卓表示，他和弟弟李怡亨小時候一起長大，從來沒想過有一天，會用這種方式去找他。

家屬求助資料顯示，仝卓弟弟在11月13日外出工作後失去聯繫，直到現在都無法確認他的真實狀況。根據當時的設備共享記錄，他的最後信號曾短暫出現在境外柬埔寨班迭棉吉省一帶。失聯後，他曾通過手機給家裏傳來過幾段模糊的消息，聲音非常虛弱。失聯者媽媽表示：「聽到孩子說我想回家的那一刻，我的心都要碎了。」

失聯男子媽媽還稱：「我已經向相關部門、有關機構進行了溝通，也嘗試聯繫各種渠道。但他的情況依舊沒有改觀，我們一家人整夜整夜睡不著，作為母親的心真的扛不住了。」

中國駐柬埔寨王國大使館發文稱，11月25日晚，有網友發帖反映中國公民李某某在柬埔寨失聯。中國駐柬使館得知這一消息後立即聯繫柬警方了解、核實相關情況。駐柬使館將繼續密切跟進案件進展，切實維護在柬中國公民安全及合法權益。

曾被查出學籍及入黨造假

公開資料顯示，仝卓1994年出生於山西臨汾市，中學就讀於中央音樂附中，後被中央戲劇學院錄取。5月22日，仝卓在一次網絡直播中談及高考，表示自己曾經復讀，當時為了考心儀的大學，但因為該大學只招收應屆生，仝卓通過某些手段將自己改成了應屆生身份，但最後還是沒有考上，事件引發關注，網民質疑其涉及高考舞弊。

山西省教育廳隨後通報仝卓偽造應屆生身份事件，指其2013年高考成績無效。隨後仝卓就讀的中央戲劇學院也發布通報，撤銷仝卓畢業證書。

山西臨汾市紀委監委也針對此事通報調查情況，仝卓繼父、臨汾市人大常委會副秘書長仝天峰，因嚴重違反組織紀律，夥同他人偽造仝卓應屆生和黨員身份，予以留黨察看一年、政務撤職處分，其餘10多名涉事官員也受到不同程度的處分。