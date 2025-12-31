天空美術館文藝復興大師真跡展即將告別深圳　58件瑰寶移師南京

開展三個月以來，深圳的天際線因為一群來自500年前的「客人」而變得格外璀璨。



「華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展」自開幕起，便成為了全城文藝愛好者的朝聖地。從深秋到初冬，無數觀眾在天空美術館48層的高空，與提香、貝利尼完成了一次跨越時空的對視。

（天空美術館供圖）

（天空美術館供圖）

本次展覽，格拉斯哥博物館精選58件館藏藝術珍品。其中33件油畫真跡（包含文藝復興早期、盛期與晚期大師創作的傑出畫作），4件雕塑，21件意大利手工藝珍品，涵蓋陶器、玻璃器、織物、武器等多種類型。

這不僅是大師的炫技場，更是一部微縮的500年西方藝術史。從文藝復興早期的神性光輝，到威尼斯畫派的色彩爆發，再到巴洛克時期的光影戲劇。

丁托列托《圖西亞的考驗》；約1555年；布面油畫。（天空美術館供圖）

喬瓦尼·貝利尼《聖母子》；約1480-1485年；木板蛋彩與油畫。（天空美術館供圖）

提香《男子頭像》；約1508-1510年；布面油畫。（天空美術館供圖）

每一幅畫作、每一件兵器、每一尊雕塑，都在親自開口向你講述那個黃金時代的輝煌與世俗。

2026年1月18日，這場盛宴將在深圳落下帷幕，下一站將移師南京博物院。在此之前，你還有最後的機會。挑一個周中的午後，或是周末的傍晚。不需要護照，不需要長途飛行。只需要一張門票，你就能登上48層的雲端，穿越回那個群星閃耀的16世紀。

《華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》

展覽時間：2025年9月27日-2026年1月18日

展覽地點：天空美術館 深圳市福田區福中三路廣電金融中心48-49/F

展館開放時間：周一至周日 10:00-18:00（17:30停止入場）

特殊節假日開放時間以天空美術館公告為準

