天空美術館文藝復興大師真跡展即將告別深圳 58件瑰寶移師南京
撰文：許祺安
出版：更新：
開展三個月以來，深圳的天際線因為一群來自500年前的「客人」而變得格外璀璨。
「華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展」自開幕起，便成為了全城文藝愛好者的朝聖地。從深秋到初冬，無數觀眾在天空美術館48層的高空，與提香、貝利尼完成了一次跨越時空的對視。
本次展覽，格拉斯哥博物館精選58件館藏藝術珍品。其中33件油畫真跡（包含文藝復興早期、盛期與晚期大師創作的傑出畫作），4件雕塑，21件意大利手工藝珍品，涵蓋陶器、玻璃器、織物、武器等多種類型。
這不僅是大師的炫技場，更是一部微縮的500年西方藝術史。從文藝復興早期的神性光輝，到威尼斯畫派的色彩爆發，再到巴洛克時期的光影戲劇。
每一幅畫作、每一件兵器、每一尊雕塑，都在親自開口向你講述那個黃金時代的輝煌與世俗。
2026年1月18日，這場盛宴將在深圳落下帷幕，下一站將移師南京博物院。在此之前，你還有最後的機會。挑一個周中的午後，或是周末的傍晚。不需要護照，不需要長途飛行。只需要一張門票，你就能登上48層的雲端，穿越回那個群星閃耀的16世紀。
《華彩歡歌——格拉斯哥博物館藏文藝復興大師真跡展》
展覽時間：2025年9月27日-2026年1月18日
展覽地點：天空美術館 深圳市福田區福中三路廣電金融中心48-49/F
展館開放時間：周一至周日 10:00-18:00（17:30停止入場）
特殊節假日開放時間以天空美術館公告為準
