數字人民幣邁入2.0時代　實名錢包餘額開始計息　年利率0.05%

據《21世紀經濟報道》，自2026年1月1日起，數字人民幣正式從「數字現金時代」邁入「數字存款貨幣時代」。此次升級標誌著數字人民幣體系迎來重大變革，實名錢包餘額將參照銀行活期存款利率計息，用戶可在數字人民幣App中隨時查看結息情況。這一調整將為數字人民幣的應用場景與金融創新打開全新空間。



自2022年1月公開上架以來，數字人民幣App已歷經54次迭代更新，於近日煥新升級至2.0版本，此次升級最受關注的變化在於利息計算機制。據數字人民幣運營管理中心透露，自2026年1月1日起，開立在指定運營機構的數字人民幣實名錢包餘額，將按照該機構的活期存款掛牌利率計付利息，計結息規則與現行活期存款完全一致。

目前官方披露的數字人民幣指定運營機構共10家，包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行、招商銀行、興業銀行、網商銀行（支付寶）及微眾銀行（微信支付）。報道引述業內消息稱，人民銀行正在推進運營機構的擴容工作，現階段，各家銀行的活期存款掛牌利率均為0.05%，每季度末的結息日（3月20日、6月20日、9月20日、12月20日）後，用戶可於數字人民幣App首頁的錢包資產頁面查看結息詳情。

不過，據數字人民幣App客服說明，只有實名錢包（即一類、二類、三類錢包）的餘額才符合計息條件。四類錢包因僅需驗證手機號碼，屬於非實名錢包，未能納入計息範圍。

根據人民銀行此前發布的《關於進一步加強數字人民幣管理服務體系和相關金融基礎設施建設的行動方案》，數字人民幣未來將成為「由中央銀行提供技術支援保障並實施監管、具有商業銀行負債屬性」的數字支付手段。

博通諮詢金融行業資深分析師王蓬博表示，從「數字現金」轉向「數字存款貨幣」，本質是從央行負債轉為商業銀行負債，這既保留了支付便捷性，又納入現有銀行體系管理，從根源上解決了體外循環問題。

報道亦引述分析人士表示，這意味著數字人民幣正式被納入傳統貨幣創造與調控框架，商業銀行可對數字人民幣存款開展資產運用與貨幣派生業務，形成穩定收入來源。更有業內專家透露，商業銀行正在積極準備，未來將推出以數字人民幣購買傳統理財產品的服務，進一步拓寬數字人民幣的金融應用場景。

數字人民幣計息機制不僅解決了過去推廣中「無收益」的痛點，更透過存款保險保障消除了用戶疑慮。隨著數字人民幣與銀行體系深度融合，其交易可追溯性也將為精準的結構性貨幣政策創造條件，標誌中國數字貨幣發展進入新階段。