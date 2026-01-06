避提升日本軍事實力　商務部：加強軍民兩用物項對日出口管制

1月6日，商務部發佈2026年第一號公告。根據《中華人民共和國出口管制法》等法律法規有關規定，為維護國家安全和利益、履行防擴散等國際義務，決定加強兩用物項對日本出口管制。現將有關事項公告如下：禁止所有兩用物項對日本軍事用戶、軍事用途，以及一切有助於提升日本軍事實力的其他最終用戶用途出口。



公告強調，任何國家和地區的組織和個人，違反上述規定，將原產於中華人民共和國的相關兩用物項轉移或提供給日本的組織和個人，將依法追究法律責任。

2024年12月1日起《中華人民共和國兩用物項出口管制條例》正式實施，《條例》訂明兩用物項是指既有民事用途，又有軍事用途或者有助於提升軍事潛力，特別是可以用於設計、開發、生產或者使用大規模殺傷性武器及其運載工具的貨物、技術和服務，包括相關的技術資料等數據。