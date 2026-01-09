老撾男疑涉縱火燒死中國母女　CCTV曝其事前曾追趕喊「救命」女子

1月3日凌晨1時許，老撾琅勃拉邦市城區幾家商舖突發火災，兩名中國公民不幸遇難。事發前的一段閉路電視影片顯示，2日晚，一名中國女子曾高喊「救命」逃出，另一男子在後追趕，不久後女子被男子追回。目前，警方已成功拘捕涉案嫌疑人。



火災現場。（網絡圖片）

火災現場。（網絡）

嫌犯被捕。（網絡圖片）

《極目新聞》報道，據知情人稱，在火災中遇難的為母女兩人。被捕的疑犯曾在被害女子丈夫手下做旅遊帶團等工作，被害的女童只有七八歲。一段案發前的閉路電視影片顯示，2日晚，一名中國女子高喊「救命」逃出，另一男子在後追趕，不久後女子被男子追了回來。

監控中女子逃出，另一男子在後追趕。（影片截圖）

不久後女子被男子追回。（影片截圖）

嫌犯照片。（公眾號：老撾便民）

當地警方剛開始將火災判斷為意外，隨着調查深入，警方懷疑可能是人為縱火。4日，警方拘捕一名試圖逃離老撾的疑犯，案件仍在調查中。

據中國駐琅勃拉邦總領事館通報，1月3日凌晨1時許，老撾琅勃拉邦省琅勃拉邦市城區幾家商鋪突發火災，造成2名中國公民不幸遇難，起火原因正在調查中。總領事館第一時間啟動應急處理機制並趕赴現場開展處置工作，向遇難者家屬提供領事保護與善後協助，並要求老方儘快查明火災原因，強化消防安全管理。