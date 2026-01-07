雀巢奶粉或含蠟樣芽孢桿菌　家長稱22月大幼兒上周飲用後屙嘔不止

食物環境衞生署食物安全中心昨晚（6日）公布，雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉，或使用含微生物蠟樣芽孢桿菌的原材料，涉及21個批次，着勿食用。雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收，其官網今日（7日）稱「截至目前為止，我們沒收到與相關產品有關的任何不適報告。」



有家長今午向《香港01》表示，上周曾在荃灣一間藥房購買雀巢奶粉，與涉事批次及此日期前最佳吻合，其22個月大幼兒上周六（3日）飲用後突然嘔吐，翌日更開始腹瀉，至今日仍未康復，繼續拉水便。他稱早上約11時曾致電雀巢香港的熱線，惟一直無人接聽。



食環署表示，截至今日下午4時，共接獲5宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，已聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。衞生署衞生防護中心回應指，現時沒有錄得相關食物中毒個案，若嬰幼兒食用相關產品後出現任何腸胃炎症狀，家長應盡快徵詢醫護人員意見，包括安排樣本化驗，以排除其他傳染病感染的可能。



雀巢進口本港的嬰幼兒配方奶粉有21個批次可能曾使用含微生物蠟樣芽孢桿菌（Bacillus cereus）的原材料，雀巢香港已自願將受影響產品停售和下架，並作出預防性回收。（資料圖片／廖雁雄攝）

譚先生在荃灣一間藥房購買雀巢ILLUMA奶粉，幼兒飲用後突然嘔吐及腹瀉。（家長譚先生提供圖片）

22月大幼兒飲ILLUMA LUXA 奶粉後突然嘔吐及腹瀉

家長譚先生育有一名22個月大幼兒，他上周五（2日）在荃灣一間藥房購買雀巢ILLUMA LUXA 1號奶粉，其後幼兒上周六（3日）晚上首次飲用該罐奶粉，約兩小時後突然嘔吐，翌日（4日）更開始腹瀉，家庭醫生同日診斷幼兒患上腸胃炎，需服用藥物醫治，若情況持續則要覆診。

譚先生檢查後奶粉罐底後，發現該罐奶粉的批次編號「S1190017C2」，此日期前最佳的「2027年4月29日」，與政府公布的問題奶粉資料吻合。（網上截圖）

家長震驚︰從來冇見過佢嘔得咁勁咁突然

直至昨晚（6日）譚先生從新聞中得知雀巢奶粉出現問題，經檢查後奶粉罐底後，發現該罐奶粉的批次編號為「S1190017C2」，此日期前最佳為「2027年4月29日」，即與政府公布的問題奶粉資料吻合。他立即恍然大悟，認為幼兒的身體不適或與奶粉有關，並感到震驚。

從來冇見過佢嘔得咁勁咁突然，當時係未知係奶粉有事。 家長譚先生

致電專門熱線一直無人接聽 官網稱沒收到任何不適報告

惟譚先生今日（7日）早上約11時致電專門熱線（2599 8874），卻一直無人接聽，他另外致電雀巢的客戶服務熱線，獲回應指稍後安排專人回覆，然而截稿前雀巢仍未作出回應，而官網仍然寫上「截至目前為止，我們沒收到與相關產品有關的任何不適報告。」

雀巢香港官網寫上「截至目前為止，我們沒收到與相關產品有關的任何不適報告。」（雀巢香港官網截圖）

幼兒已改飲盒裝牛奶 至今仍腹瀉不止

譚先生強調，自幼兒身體不適後，已改喝盒狀牛奶，然而直至今日（7日）腹瀉不止，依然繼續拉水便。他稱不介意向政府相關部門提供幼兒的糞便樣本。

專門熱線傍晚線路繁忙 等待人數10位以上

《香港01》記者下午致電客戶服務熱線（2179 8888）查詢，同樣獲回應指稍後安排專人回覆。記者傍晚6時也致電專門熱線，卻無客戶服務員接通，只自動轉接語音信箱︰「由於線路繁忙，現在等候的人數有10位以上。」

雀巢香港晚上回應指，對家長、照顧者及客戶帶來任何困擾或不便深表歉意，是次自願回收為預防性措施，是基於高度審慎的原則，嚴格遵循產品品質安全管理規範，並與有關監管部門全面協作後採取的行動。

雀巢香港又指，理解市民的擔憂，正全力提升客戶服務熱線的接通能力，立即新增客戶服務電郵及WhatsApp號碼作為消費者聯絡渠道，以便消費者聯絡及安排退款。

1. 客戶服務熱線︰2599 8874（周一至周日早上9時至晚上9時）



2. WhatsApp︰5283 4139（雀巢能恩）



3. WhatsApp︰2599 8871（惠氏營養品）



4. 電郵︰consumerservices@hk.nestle.com



衞生防護中心現時沒有錄得相關食物中毒個案。（資料圖片）

衞生防護中心︰若嬰幼兒食用相關產品應盡快徵詢醫護意見

衞生署回應指，根據《預防及控制疾病條例》（第599章），食物中毒是須呈報的傳染病個案。衞生防護中心現時沒有錄得相關食物中毒個案，若嬰幼兒食用相關產品後，出現任何腸胃炎症狀，家長應盡快徵詢醫護人員意見，包括安排樣本化驗，以排除其他傳染病感染的可能。

食環署：暫接獲5宗相關投訴和查詢 已聯絡當事人取樣本作檢測

食環署表示，截至今日下午4時，共接獲5宗懷疑與嬰幼兒配方奶粉產品有關的食物投訴和查詢，當中包括一宗並沒有提供聯絡資料的匿名投訴。食物安全中心及環境衞生部已即時跟進相關個案，包括聯絡當事人以了解詳情，並收取樣本作檢測。

食環署又表示，中心已轉介相關個案予相關衞生部門作跟進，現時沒有錄得與相關奶粉有關的食物中毒個案，中心建議如發覺嬰幼兒食用有關產品後不適，應盡快求醫。跟進工作仍然繼續。