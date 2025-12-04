17歲少年出租屋自殺　業主以「凶宅」致貶值向家屬索賠12萬被駁回

去年12月，黑龍江一名17歲少年在出租屋內自殺身亡。事後，業主以少年自殺讓房屋變成凶宅為由，將少年父母告上法庭索賠12萬元（人民幣，下同）。

近日，《紅星新聞》從中國裁判書網獲悉，黑龍江尚志市人民法院駁回業主的訴求，判少年父母毋須賠償。



這名17歲少年是一名高三（中六）學生，因父母離異，從初二（中二）下學期開始租住在業主家中，初中每學期交5000元，高三則交6000元。當時出租屋內還有其他住宿生，業主一併照顧他們的日常起居飲食。

近年，青少年自殺問題日益嚴重。（視覺中國）

2024年12月27日，少年在出租屋內自殺身亡。業主稱，原本爆滿的床位空了一半，生意受到影響，「有家長直接說寧可多走兩公里，也不想讓孩子住這類房子。」

隨後，業主起訴少年父母，認為少年的自殺行為使房屋成為凶宅，未成年人自殺造成的損失，應由監護人承擔，要求他們承擔房屋價值下跌的12萬損失。

法庭上，少年父母答辯，少年租住期間，已脫離父母監護，並提供兩份證據，一是孩子租住期間，監護權已隨住宿關係轉移給業主；二是房主為營利招收學生，沒有營業執照。

法庭駁回全部訴訟請求，判少年父母毋須賠償。（資料圖片/視覺中國）

最終，法庭駁回全部訴訟請求，業主敗訴。法官指，侵權賠償要以實際損害為前提。少年自殺沒有影響到房屋使用功能，房主仍住在屋內，也沒轉賣，沒有造成實際損失。

事件在網上引發不少熱議，有人同情業主，平白無故遭受禍害，也有人覺得業主冷漠算計，家長已經失去孩子，還跑去估价要索賠，太現實也太無情。

非正常死在別人家裏，確實會造成房屋貶值，孩子死房東也有責任，都不容易扯平就算了，失去孩子心有多難受，別雪上加霜往死整了

我覺得房屋貶值肯定是有，要補償可以理解。同時，房主招住宿生，也要盡到住宿生的人身安全責任，所以對死亡家屬也要做出賠償。

房東說的沒錯吧，真的賣房了要如實披露的，不然事後被買家知道了，買家有權要求賠償的，只能說房子租出去是有風險的。。。

養大的孩子死了，作為父親肯定也是難過的，再要求對方賠償，也確實說不過去，這種情況只能自認倒霉。

