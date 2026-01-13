深圳｢望郎歸｣徒步路線正式封閉　此前曾有多人失聯遇難

深圳「望郎歸」片區屢出意外，官方於今日（1月13日）發佈公告稱，「望郎歸」片區屬於未開放山域，地形複雜，存在安全隱患，根據相關規定，現予封閉。



望郎歸。（澎湃新聞）

「望郎歸」片區被封閉

1月13日，深圳大鵬半島國家地質自然公園管理處發佈公告：「望郎歸」片區屬於未開放山域，地形複雜，存在安全隱患。根據《國家級自然公園管理辦法》相關規定，現予封閉。

大鵬半島國家地質自然公園的警示案例牌。（上游新聞）

官方還提醒，請勿擅自進入或穿越該區域。遊覽時請務必遵守公園規定，選擇已開放的安全路線，切勿冒險前往未開發放山域。

小紅書有網民分享，目前「望郎歸」已經佈置上了圍欄和鐵絲。

公開資料顯示，「望郎歸」山峰位於大鵬半島七娘山主峰東南方向，海拔大約434米，因山頂花崗岩經風化形似佇立眺望的女子得名。該區域屬於深圳大鵬半島國家地質公園未開放區域。

此前已有多人出事

1月11日，多名網民發文稱，在深圳望郎歸上有人疑似突發心臟疾病摔倒昏迷。現場影片顯示，有多人在旁嘗試心肺復甦等搶救措施，但依舊沒能搶救回來。

事故現場。（瀟湘晨報）

事故現場。（瀟湘晨報）

2025年，深圳「望郎歸」也曾發生多宗登山者失蹤甚至死亡的事件。據此前報道，2025年8月10日，27歲的蔡某在「望郎歸」失聯，並於10月18日被證實遇難。

蔡磊在望郎歸山頂給女友發送的照片。（讀特新聞）

9月6日，58歲的魏某在大鵬七娘山進行徒步時失聯，最終於9月11日被發現已無生命跡象。

10月16日，32歲的鐘某軍也在此地失蹤，10月22日被找到時已確認喪生。

此外，2025年10月19日，一名22歲男子在「望郎歸」徒步時因體力不支而暈倒，經醫院診斷為熱射病和腦水腫。