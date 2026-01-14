2025年中國汽車產銷量再創歷史新高　出口超700萬輛

《央視新聞》報道，中國汽車工業協會今天（14日）發佈的最新數據顯示，2025年，中國汽車行業產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。在對外貿易方面，汽車出口超700萬輛，出口規模再上新台階。



鄭州航空港區比亞迪總裝工廠拍攝的新能源汽車生產線。（新華社）

2025年，中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，同比分別增長10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。新能源汽車產銷量超1600萬輛，其中中國國內新車銷量佔比超50%，成為中國汽車市場主導力量。在對外貿易方面，汽車出口超700萬輛，出口規模再上新台階。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，同比增長1倍。

廣西柳州市上汽通用五菱寶駿基地生產車間。（新華社）

中國汽車工業協會副秘書長陳士華介紹，「十四五」（2021年-2025年）期間，中國汽車行業取得多方面突破，產銷量連續三年保持3000萬輛以上規模，營業收入突破10萬億元，出口躋身世界第一。

中國汽車工業協會相關負責人表示，2025年中國品牌乘用車銷量佔比接近70%，較去年同期上升4.3個百分點。2025年，在政策利好、供給豐富和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長，新能源汽車產銷量連續11年位居全球第一。