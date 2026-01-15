內蒙古4名14歲女毆打同學被拘　內地新法明確校園欺凌納入處罰

2026年1月1日，新修訂的《中華人民共和國治安管理處罰法》正式施行，首次將校園欺淩納入治安管理處罰明確範疇，且新法規定，14至16周歲未成年人如果違法情節嚴重、影響惡劣，可直接執行拘留。



近日，內蒙古一名13歲女生被5名同齡人強迫下跪、瘋狂欺凌，而且過程還被錄像上傳網絡。最終，4名14歲霸凌者均被處以治安拘留。



1月13日，內蒙古自治區五原縣警方通報，1月11日，13歲女生劉姓女子被5人辱罵、威脅和毆打，現場有人圍觀並拍攝影片，最後上傳至網上。被霸凌者劉姓女子經醫院初步診斷皮膚外傷、軟組織挫傷。

內蒙古4名14歲校園欺凌者被拘。（澎湃新聞）

事後，公安機關依法拘留4名14歲施暴者並處罰款，惟其中一名13歲王姓女子不滿14周歲，被採取相應矯治教育等措施。

除了上述提到拘留4名14歲校園欺凌者，近日廣東湛江3名15歲少年，因持械追打他人，被依法執行行政拘留13天，其中一人懊悔：「忘記1月1日14歲就可以拘留了。」

3名15歲少年持械打人遭行拘13天。（湛江公安視頻號）

被拘後，少年表示忘記新法生效。（湛江公安視頻號）

內地新法明確將校園欺凌納入處罰

新《中華人民共和國治安管理處罰法》自2026年1月1日起施行。這是該法自2006年實施以來首次全面修訂，其中對涉及未成年人相關條款做了多處調整。

此前，對14-16歲初次違反治安管理的未成年人，不執行行政拘留處罰。惟2026年新規作出調整，規定已滿14周歲不滿16周歲的未成年人，一年內兩次以上違反治安管理的，依法執行行政拘留；如果違法情節嚴重、影響惡劣的，可直接執行拘留。

法規對比。（江西公安）

新法還首次將學生欺凌納入治安管理處罰的明確範疇，規定實施毆打、侮辱、恐嚇等學生欺凌行為，違反治安管理的，公安機關需依法給予處罰，同時採取對應的矯治教育措施。