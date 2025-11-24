四川彝族老人遭攝影團遊客圍堵拍攝　網民怒指：鏡頭霸凌

隨著互聯網和自媒體的興起，隨手拍片記錄成了大眾的日常，但近期有網民目睹一群遊客用相機「圍堵」拍攝少數民族老人，絲毫不顧及被拍攝者的意願，引發爭議。發帖網民憤怒呼籲，停止以「記錄」為名的傷害。



網民劉小姐發貼文稱，自己搭乘四川涼山鐵路5633次列車時，目睹一隊約有二三十人的中老年旅行團，人手一部攝像機，上車後便開始隨處拍照，且一群人在未與被拍攝者事先溝通，未征得對方同意的情況下，對著一名當地穿着彝族服飾的阿婆瘋狂拍攝，即使阿婆已明顯表現出不適和不願意，這群中老年拍攝者仍無法放下自己手中的「長槍短炮」停止拍攝。

劉小姐的帖文圖片中國可見，這群遊客圍攻拍攝的是一名穿着特色服飾、年紀較長的當地阿婆。劉女士當時在旁邊聽到阿婆小聲發出不滿：「怎麽一直在拍？還在拍？」，雖然沒有明確拒絕，但已表現出不適感。

四川彝族老人在列車上遭攝影團圍堵拍攝。

劉小姐還形容車上的另一幕，一名背著背簍的阿婆在遭到遊客「圍堵」拍攝時，背過去臉遮住說「不要拍」，但拍攝的遊客毫不在意，甚至有人打開閃光燈。劉氣憤表示，「他們就覺得當地人語言不通，又不會強硬拒絕，肆意妄為。」而在這群遊客肆意拍攝期間，列車員從旁經過，竟也沒有制止，僅調侃一句「你們這些長槍短炮」。

據了解，5633次列車是運行於成昆鐵路，「四川普雄至攀枝花南」的區間的公益性「慢火車」，作為大涼山地區重要的民生工程，列車設有牲畜專用車廂，配備通風天窗、拴畜欄桿及消毒設施，允許免費攜帶3只以下家禽。日均運送700-800名乘客，其中90%為彜族群眾。也正因如此，該輛火車也成為當地的景點之一，吸引許多遊客與攝影愛好者。

在過去，內地網絡便已展開過針對拍攝弱勢群體的討論，「是否將這種記錄變成了一種鏡頭霸凌？」，帶著功利目的去展現拍攝者的困境難堪。本次事件在網絡再次引發對這一問題的討論，不只是在涼山彝族，西藏、新疆等少數民族地區都有不少這樣的現象。有網民指出這並非人文記錄，而是「將別人的日常生活當成獵奇博流量的素材，從來不會真正去了解」；亦有人表示，這樣隨意拍攝可能涉及違法。

中國民法典規定，公民享有肖像權，未經肖像權人同意，不得隨意製作、使用或公開其肖像，除非符合法律規定的合理使用情形，例如為新聞報道、公共環境展示等目的且必要不可避免時。

對於列車員未能制止一事，內地鐵路熱線12306工作人員回應內媒表示，將核實這一情況，「如果說有這種情況，我可以向車上的列車員提出建議，下次在車上遇到很多攝影者在拍攝的情況，可以主動去制止下，但是車上確實沒規定，列車員要去制止攝影者。」

求助成都客運段亦於今日（24日）下午公開回應表示，11月18日5633次列車由普雄站開車後，列車長巡視發現有攝影愛好者對身著民族服飾的彝族旅客進行拍攝，遂對其進行文明拍攝宣傳，不要影響正常乘車秩序。在此期間，列車工作人員未接到被拍攝者的求助，車上也未發生爭執等情況。