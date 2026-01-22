甘肅12歲童遭3男多次性侵　警方不立案：自願的　家屬告瀆職敗訴

2021年，甘肅臨夏發生一宗姦淫幼女案。一名12歲的女童獨自離家去見網民，隨後遭3名男子先後多次性侵。案發後，臨夏警方曾以「無犯罪事實發生」不予立案。經媒體曝光後這宗案件終於以涉嫌「強姦」立案偵查，涉案四人於2023年4月被認定構成強姦罪。



女童的叔叔馬建強（化名）對當年「不予立案」的民警提出控告，認為其涉嫌瀆職犯罪，臨夏州檢察院經審查後，認定相關民警「不構成犯罪」，決定不予立案。



2023年4月，臨夏市法院判四人構成強姦罪。（網絡示意圖）

慘遭3男多次性侵

據法院審理，2021年暑假，女童小燕在網上認識了24歲男子馬某華。同年7月30日，馬某華與另外2名成年的男性朋友約見小燕，其中2人在私家車內及賓館內多次對小燕實施姦淫。

在次日（8月1日），小燕離開後，另外一名男子在臨夏市中心廣場發現小燕，上前搭訕、尾隨並糾纏，此後帶小燕入住某賓館，多次實施姦淫。

《澎湃新聞》報道，案發後，臨夏市公安局經審查認為「無犯罪事實發生」，向小燕下達《不予立案通知書》。馬建強向州公安局申請覆核，該決定撤銷。

2022年5月30日，馬建強不滿警方對3男的定罪處罰，在網上發出「舉報信」，引發社會關注。翌日，臨夏州成立聯合調查組進行全面調查，該案件才以強姦罪立案調查。2023年4月，臨夏市法院作出一審判決，認定被告涉案四人均構成強姦罪，分別被判處有期徒刑十五年、十四年、七年、六年，另合共賠償逾13萬元人民幣。

小燕身上多處傷口。（長城新媒體）

一年半後，馬建強向檢察機關控告臨夏市公安局相關辦案人員「瀆職」。2025年3月，臨夏州檢察院經審查認為「不構成犯罪」，決定不予立案。馬建強再次申請複議。

12月31日，馬建強來到甘肅省檢察院。審查此案的檢察官向他解釋了以強姦罪立案的定罪關鍵，針對他的控告，檢察官稱：「辦案人員的過錯，並沒有達到應追究刑事責任的程度。」