出差遭老闆性侵　穿「血衣」出庭又遭網暴　當事人：正大光明地穿

兩年前，銷售總監崔麗麗在杭州出差期間遭公司總經理王某性侵，之後被公司以「曠工」為由開除。這期間她選擇勇敢維權，經歷漫長的司法程序，不僅讓施暴者王某因強姦罪獲刑4年，也讓自己的遭遇被認定為工傷，成為全國首例。然而，在穿著「血衣」（案發當日的襯衫）出庭後，她又遭網暴。近日，在接受內媒採訪時，她坦言下次開庭還會正大光明地穿。而在這場風暴中，崔麗麗一家變得比以往更為緊密，女兒更鼓勵道：「媽媽，錯的不是妳。」



2024年4月2日，王某被判處4年有期徒刑，崔麗麗勝訴。

據《紅星新聞》報道，過去十多年，崔麗麗幾乎一半的時間都在路上。作為一家汽車零部件公司的銷售總監，她年薪過百萬（人民幣．下同）。然而，2023年，她的世界頓時崩塌：公司老闆王某在出差途中性侵了她。雖然王某獲刑四年，但崔麗麗卻被解除勞動合同，並患上了創傷後應激障礙（PTSD）。這場職場性侵，摧毀了她的工作、生活以及最基本的安全感。

面對不公，她選擇了抗爭，走進人力資源與社會保障局申請工傷認定。2025年8月，天津津南區人民法院作出判決，崔麗麗成為首位因職場性侵獲得工傷認定的當事人。

崔麗麗的《認定工傷決定書》。（紅星新聞）

丈夫：你要是死了，他們只會高興

然而，代價並未結束。9月23日，她穿著案發當日的襯衫出庭，與公司展開法律對抗。她表示希望直面自己的創傷，並強調「女性遭受侵犯與穿著無關」。這件襯衫成為她的「戰袍」，引起社會的廣泛關注。隨之而來的，卻是持續一個多月的網絡暴力。

她的一段自拍影片在網上爆紅。影片中，崔麗麗憤怒回應網絡攻擊者，聲稱「最大貪婪的女人」的標籤不適合自己，並強調自己要追求2000萬的賠償，要讓王某承擔責任。這條影片引發了激烈的網絡討論。評論區充斥著惡評和質疑，有人懷疑她的PTSD，甚至有人拼接她與王某的合成照片。老魏形容那幾天的網絡暴力為「煎熬」，夫妻倆承受著外界的不理解，原定於國慶的舉家旅行也因為這件事而取消。

穿當日受侵犯衣物出庭 將恥辱變為「戰袍」

某晚，崔麗麗吞下了六片勞拉西泮片。第二天清晨，丈夫老魏（化名）眼含淚水地守在她床前，語重心長地說：「你要是死了，他們只會高興，然後迅速把你忘記。」崔麗麗深知這個伴侶二十多年的男人對她的支持。他是她的生活與精神支柱。她坦言，即使二人離婚，對方也是她最親近的人。

回想2023年9月27日，性侵事件發生後第四天，老魏接到了崔麗麗的影片通話。她在屏幕前聲音微弱地說：「我好像被欺負了。」老魏震驚且生氣，「怎麼會有『好像』？你自己不知道發生了什麼嗎？」崔麗麗流下眼淚，因為她無法回憶那天的情景。老魏憤怒無比，質問王某的行為，面對這樣的傷害，他感到無法彌補。崔麗麗的快樂是全家最大的快樂，但如今這份快樂卻不翼而飛。

在評論區，許多網民呼籲「離婚」。老魏感到困惑：「她是我的家人，我的愛人，為什麼我就要拋棄她？」老魏在社交媒體上分享支持妻子的影片，但很快，他也遭遇了汪洋般的惡評。面對這樣的局面，他決定採取法律行動，「讓他們上法庭！」他開始收集證據，記錄每一條做的不當言論和影片內容。他最初憤怒，後來卻覺得可笑，透露這些留言和影片都只是複製粘貼，連標點符號都一樣。

崔麗麗收到的辱罵。（紅星新聞）

網暴的影響如同泥沼，兩個多月以來，老魏一直在努力應對。他非常在意妻子，甚至比她自己更加關注她的情況。某次醫院就診時，崔麗麗問他是否需要心理諮詢，老魏卻拒絕。在朋友的拜訪中，崔麗麗被問到是否是網絡中那位「網紅」，她只是禮貌地回應，「你認錯人了。」

隨著9月23日勞動糾紛案一審的開庭，由於勞動能力鑒定結果尚未出爐，案件被中止，待鑒定結果後再進行審理。

憂身份影響愛女生活 女兒反鼓勵：妳沒錯

現時，崔麗麗失去工作，老魏則暫停了自己的生意，專心照顧妻子和女兒。漫長的等待中，時間仿佛停止。老魏外出總是急匆匆的，不敢離開家太久，擔心崔麗麗會發生意外。

即使在晚上，睡眠依然成了一種奢侈。崔麗麗對身體接觸充滿恐懼，這兩年來她一直獨自住在閣樓。她晚上十點左右上床，時常在凌晨三四點被噩夢驚醒。若哪天能睡到五點，她便覺得萬幸。

白天，崔麗麗獨自待在書房裏，重複翻閱案卷。缺少老魏的陪伴，出門對她來說變得困難。她不敢開車，不敢搭乘公共交通，甚至無法入住酒店，因為那長長的走廊令她感到恐懼。某次媒體採訪結束後，看到一名光頭男子，她瞬間失控，顫抖著哭了起來——那張臉讓她想起施暴者。

閣樓書房成為崔麗麗的「安全屋」。（紅星新聞）

從小，崔麗麗性格堅強。高中時她重讀了兩次，在父親的鼓勵下不放棄，為了追求更好的未來，進入了大學。她的職業生涯也隨之順利發展，成為銷售精英，但案發後，她卻變得沉默，朋友的邀約也一一婉拒。

她懷疑自己變成了「沒用的人」，每次出門都會發現城市在悄然變化，周圍的人們都在工作，發揮著自己的價值。老魏在旁關心，鼓勵崔麗麗嘗試新工作或帶女兒出去旅遊，甚至提議養隻狗，但崔麗麗全都拒絕。心理醫生告訴老魏，不必勉強，只能耐心等待。

老魏承擔了大部分家務，如同照顧孩子一般照顧妻子。崔麗麗偶爾想吃辣，老魏會帶她去吃湘菜。天氣變冷時，她又想喝冰楊梅汁，老魏卻擔心健康不讓她喝。某天她看到路邊施工圍擋，哭著說路都快修好了，自己的病卻怎樣也治不好。老魏則安慰她，馬路都能修好，其病也一定能治好。

崔麗麗和老魏。（紅星新聞）

過去，崔麗麗總是出差，但現在，她每晚坐在女兒身邊讀書，努力彌補錯過的陪伴，並將媒體報道發給女兒，希望能教會她自我保護。女兒卻希望保護媽媽，經常上樓關心崔麗麗，夜晚則陪著她入睡。她邀請崔麗麗參加家長會，接她放學，甚至一起逛文具店。崔麗麗帶著口罩，擔心自己的身份影響女兒的生活，但女兒鼓勵她摘掉：「媽媽，錯的不是妳。」

一開始，崔麗麗和丈夫沒有告訴父母發生了什麼事，直到她年事已高的母親從河北老家來到天津，才知道事情的真相。母親安慰她不要害怕，因他們是正義的一方，呼籲繼續鬥爭，「媽媽陪你」。離開前，母親悄悄把一疊錢放到崔麗麗枕頭下，但崔麗麗最終又將錢放回了老家。

在11月的心理治療中，醫生引導崔麗麗再次回到案發的酒店。這次，她看見老魏在走廊來回踱步，似乎要擋住危險、拯救她。醫生告訴她，這是好跡象，說明心中的善良正在與惡勢力對抗。

老魏一直支持愛妻。（紅星新聞）

某晚，崔麗麗送記者離開小區，久違地站在夜色中，她發現周圍的霓虹燈光變得明亮起來。她想起，以前無論多晚，老魏和女兒總會在小區門口等著她，一家三口有說有笑，一起去吃夜宵。

回顧案件，崔麗麗認為職場性侵的本質是權力的侵奪，加害者否認獨立人格和尊嚴，將受害者視為附屬品。她強調，用人單位有責任為勞動者建立明確的職場保護機制，以保障安全和尊嚴。

經過80多天的等待，崔麗麗於2025年12月17日收到了《勞動能力鑒定結論書》，結果為「傷殘十級」。她感到振奮，盡快恢復的審理似乎指日可待。最後，記者詢問她：「下次開庭，你還會穿那件襯衫嗎？」崔麗麗堅定回答：「我會穿，正大光明地穿。」