U23亞洲盃︱中國首躋決賽　駐吉達總領館：中國人免票信息不實

國足史上首度晉身U23亞洲盃決賽，中國駐吉達總領事館周三（21日）表示，針對有媒體博主在短視頻平台發布消息，宣稱「中國駐吉達總領事館和沙特足協為中國球迷提供免費門票、持中國護照即可入場觀賽」等內容，均為不實信息。



U23亞洲盃︱中國挫越南史上首晉決賽。（AFC）

亞足聯與沙特足協送出部份門票 但不存在「持中國護照即可入場」

中國駐吉達總領事館當日表示，U23男足亞洲杯決賽即將於1月24日在沙特吉達舉行，國內外各地球迷熱情高漲，紛紛表達來現場觀賽的強烈意願。亞足聯與沙特足協為回饋中國球迷，已通過領區中國僑團向在沙華僑華人、中資企業機構和留學生等贈送部分門票。

新華社報道，經記者向總領事館核實，並不存在「面向中國球迷普遍免費發放門票」或「持中國護照即可入場觀賽」的安排。球迷入場時仍需驗證電子門票動態二維碼。

今屆賽事U23國足由3場分組賽到8強，4場賽事加起來只入一球。（Getty Images）

中國總領館籲正規渠道獲票 文明有序觀賽

總領館並提醒，球迷應通過官方正規渠道獲票，提前做好行程安排，文明有序觀賽，切勿輕信網絡不實信息。亞足聯、沙特足協及中國駐吉達總領事館表示，歡迎中國球迷前往現場觀賽，在確保安全、有序、文明的前提下，為中國隊加油助威，展現中國球迷良好形象。