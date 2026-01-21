U23亞洲盃︱中國挫越南史上首晉決賽　大勝令董方卓慘中迴力鏢

U23男足亞洲盃，中國足球代表隊（國足）出乎意料地再過一關，繼上仗在8強互射十二碼淘汰烏茲別克，4強更以3：0擊敗越南，賽事史上首度晉身決賽。

今屆賽事國足由3場分組賽到8強，4場賽事加起來只入一球，賽前受到一眾業內人士狠批，曾效力曼聯的前國腳董方卓甚至以「屎味兒的巧克力」來形容晉級過程，聲稱這是「低級別」球隊的踢法。他惹火的言論，在小國足一場大勝過後立即遭到反噬。



U23亞洲盃︱中國挫越南史上首晉決賽。（AFC）

U23亞洲盃中國對上6屆從未置身淘汰賽 今屆頭4仗只入1球

由2013年開始舉行的U23亞洲盃，今屆為第7屆，日本曾兩度封王，包括上屆在決賽擊敗烏茲別克，亦是實力最強一隊，他們在另一場4強1：0勝韓國，再次晉身決賽。反觀中國在這項賽事表現差勁，對上6屆從未曾突破分組賽階段。

中國8強對手烏茲別克是這個年齡層的亞洲最強球隊之一，2018奪冠，近兩屆均獲亞軍，中國面對他們踢得相對保守，其實合情合理，可是直播室擔任評述的董方卓大為不滿。

董方卓。（影片截圖）

董方卓：「說實話，你能看到中國足球的未來嗎？」

U23國足在分組賽對伊拉克和泰國均踢成0：0，唯一入球是對澳洲勝1：0取得，以1勝2和成績首度晉身淘汰賽。8強對烏茲別克，再次踢成0：0，4場賽事合共只入1球。

董方卓批評：「雖然首次出線了，但怎麼講呢？喜憂參半，是比輸了出局要好些，但就是一言難盡。他們比賽踢的執行力是真強，但是你也看不到未來，就如果按照這個踢法，說實話你能看到中國足球的未來嗎？」

今屆賽事U23國足由3場分組賽到8強，4場賽事加起來只入一球。（Getty Images）

U23國足晉級過程猶如「朱古力味的屎」

門將李昊表現出色，董方卓卻認為，「我們去的這些人基本上就是這個年齡段你能找到最好的了，但你能誇他們什麼？嗯，防守執行力好，你還不能說防守好，要是沒有李昊也就沒了。這樣踢有什麼意義呢？你也就跟這種隊伍打一打了，這是屬於是低級別的！」

他對西班牙教練佩捷（Antonio Puche）的進攻戰術不以為然，「現在這支隊的踢法防守一個大腳上去，這英格蘭都不怎麼踢了」，又指前鋒拜合拉木能拼能跑，但技術太粗糙，董方卓以「屎味兒的巧克力（朱古力）」來形容U23國足這樣的晉級過程，認為中國足球仍是看不到未來。

U23國足的西班牙籍教練佩捷與門將李昊。（Getty Images）

西班牙教練變陣即收效 董方卓中迴力鏢被網民聲討

不料佩捷在4強對越南突然變陣，把之前對身體對抗性較強的球隊烏茲別克、伊拉克、澳洲時收起的兩位技術型球員蒯紀聞、向余望，安排正選上陣，二人面對身體條件無優勢的越南，為前場提供強大創造力，喚醒中國隊進攻線。之前4強只入1球，4強對越南卻能攻入3球，諸位看淡中國隊的名宿及評述員均大跌眼鏡，董方卓更受到各方聲討，網民質問他：「這次是什麼味的巧克力？」

佩捷教練賽後在記者會上稱，「今仗成功來自近50天不停的工作，我們看過無數影片分析每個對手。關鍵是勤奮工作，如何你想獲得什麼成就，必須每天努力付出。」

受盡網民嘲諷的董方卓，最新拍下影片，並改口大讚U23國足對越南一仗證明，「中國足球也能踢傳控」，甚至揚言：「我們可以擊敗日本！」