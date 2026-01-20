U23亞洲盃｜中國隊歷史性入四強功臣 門將李昊：一直堅信有這一天

「像那天這種場面其實我夢到過好幾次，穿着國家隊隊服，被隊友拋起來。」接受新華社獨家專訪時，李昊面帶笑意。



U23男足亞洲盃 中國隊歷史性晉身四強

17日的U23男足亞洲盃8強，中國隊互射12碼擊敗烏茲別克，史上首次闖入賽事四強。作為門將，李昊全場做出8次關鍵撲救，互射12碼中更是力挽狂瀾。賽後，他被隊友們高高拋向空中。

身體騰空的那一刻，吉達的夕陽正燦爛灑落，李昊的腦海中閃過無數畫面。

我一直堅信會有這麼一天。我想到之前是怎麼熬過來的，吃過怎樣的苦，覺得一切都是值得的。

門將李昊成最大功臣：我一直堅信會有這麼一天

從2023年U20亞洲盃止步八強的遺憾，到留洋西班牙時的「熬」，再到初登中超賽場時的「不適應」——李昊感謝這一切經歷，感謝一路走來的教練、隊友與家人，幫助他一步步成長為更好的自己。

當讚譽如雪花般紛至沓來，還未滿22歲的李昊提醒自己：守門員保持穩定最為重要。他還將繼續與隊友全力以赴，為中國足球更大的夢想而拼搏。

水瓶上的字條，其實未派用場

互射12碼時，鏡頭捕捉到李昊多次露出笑容，並在撲救前仔細查看水瓶上的「小字條」。這一舉動被外界解讀為早已做足了功課。

李昊說：「點球（12碼）大戰我經歷過挺多，但這麼隆重的還是第一次。笑是因為覺得比較有希望（贏），當時我自己在那傻樂。小字條我每場比賽都有準備，只是藏起來而已，該用的時候才拿出來。」

對於這場比賽字條上的內容，李昊透露：「上面寫的是對方球員怎麼踢，但其實寫的（人）都沒踢。」

李昊在互射12碼中查看水樽上的小字條。（直播截圖）

心理戰奏效 8強互射12碼成功臣

既然訊息並不準，為何還要煞有介事地查看？李昊道出其中玄機：「這是一個心理戰。因為當射點球的人看到自己被研究過之後，那肯定也是擔心的，也要自己去想到底要不要換方向，要不要改射門姿勢，對他們來說也是一種壓力。」

事實證明，這種心理戰術奏效了。互射12碼中烏茲別克射失一球，又被李昊撲出一球，尤其是第四輪中國隊球員先射失12碼后，李昊緊接着就撲出那球決定性的12碼。

李昊表示，隊友射失12碼時，他並未感到壓力。

我當時就和他說了，我再給你撲一個出來。

「在場上奔跑的比我更辛苦」

2023年U20亞洲盃，李昊和隊友們在半準決賽加時落敗，遺憾止步八強。如今，他們一起邁過了這道坎。

2023年U20亞洲杯八強戰，李昊未能撲出韓國隊12碼，國足U20被追和，加時賽中不敵對手，無緣世青。（Getty images）

「我們都成長了，因為經過幾年中超、中甲或者其他聯賽，對我們整個隊伍鍛煉特別大。也是彌補之前的遺憾，翻篇了。」李昊說。

截至目前，中國隊是本屆U23亞洲盃唯一一支保持零失球的隊伍。對於這一成績，李昊歸功於團隊，「主要的是站在我面前的10個隊友們，包括換上來的隊友……他們在場上奔跑，是比我更辛苦的。」

賽後成焦點謙不居功 「我就是做好自己的本職工作」

球迷的支持同樣重要。「我一直聽到球迷們在喊，烏茲別克隊也來了很多球迷，但我覺得我們的球迷聲音更洪亮。我們很累的時候，聽到他們唱歌，能讓我們多跑一步。」李昊說。

賽後，李昊的精彩集錦登上各種熱搜榜單，他也看到了這些視頻：「我都有點不好意思了，我就是做好自己的本職工作。」

「父母和女朋友給我發訊息，說他們為我感到驕傲，我的眼眶濕潤了。我忍住沒哭出來，因為這是高興的事情。」李昊說，「賽後有400多個人給我發消息，都是祝福，我都沒有回完。其實這都是團隊（努力）的結果，還有我自身的運氣。」

李昊告誡自己，千萬不能「飄」。準決賽在即，他必須盡快從喜悦情緒中抽離出來，保持專注。

因為比賽都是一場一場踢出來的，越南隊也非常厲害，能走到四強其實沒有弱隊。下一場比賽，全力以赴、不留遺憾。

「學習、等待、熬」

2016年，12歲的李昊背上行囊飛往西班牙，加入西甲勁旅馬德里體育會的青訓營。2023年，他與馬體會簽下職業合約，後來被租借到西班牙第三級別聯賽球隊科爾內利亞（UE Cornellà）。在這支球隊，他的出場時間並不穩定，常坐「冷板凳」。對於這段留洋經歷，李昊用三個關鍵詞形容——學習、等待、熬。

「當時我機會不是很多，因為不是每個教練都會喜歡你，我們隊的其他守門員也比較優秀。那個時候遇到的事情對我打擊比較大，過得比較苦，就是熬過來的。」李昊回憶。

那段等待的時間，是我女朋友一直陪着我，和我一起坐地鐵去訓練。還有我的家人和我視頻，聽我訴苦，幫助我熬過來。所以我今天撲完點球後，第一時間想到的就是家人，是他們一直在支持我。

李昊與女朋友（抖音@李昊也是奧思卡）

如今，曾經的煎熬都成為寶貴的財富。「我就一直堅信自己肯定會成功。雖然現在也不能算成功，但像今天這種場面其實我夢到過好幾次，穿着國家隊隊服，被隊友拋起來。我一直堅信會有這麼一天。」

視國足新帥邵佳一為恩師 「把目標定高一點」

2025年初，在時任青島西海岸隊主教練邵佳一的力薦下，李昊回國加盟該俱樂部。此前李昊在U20國足時，邵佳一是球隊領隊。多年來，李昊一直將邵佳一視為恩師。

「聯賽剛開始，我跟不上中超的節奏。邵指導，還有楊智指導（守門員教練），幫助我一點一點往好的方向走。」李昊說。「邵導一直跟我說，把自己的目標定高一點，堅信自己所想的事。如果沒這樣想，我可能不會慢慢好起來。剛開始踢中超我踢得不是很好，邵指導給我了無限的信任，這才能找到自信。」

如今，邵佳一已擔任中國男足主教練。球迷們呼籲，應儘快將李昊徵召進成年國家隊。對此，李昊表示自己會冷靜看待：「每個足球人的夢想都是為國效力，我肯定每天做夢都在想。但我覺得這一場、幾場比賽不能代表什麼，還是得看更多比賽的穩定性，畢竟守門員穩定才是最重要的。我還得繼續努力，我最大的優勢是年輕，但實力還不夠。」

李昊希望，他和隊友們都能在未來拿出更多的出色表現，讓越來越多的中國孩子愛上足球。「就跟我們小時候一樣，我小時候看的就是邵導、楊導他們踢球，希望我們對現在的孩子們也是一樣的。」