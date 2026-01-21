U23亞洲盃｜小國足殺入決賽再創歷史　周六與衛冕日本爭冠

周五晚的2026年U23亞洲盃四強賽事，全場佔主動的中國U23以3：0完勝越南U23，接下來將與日本隊爭奪冠軍。



這場半決賽在沙特吉達舉行。半決賽之前，國足U23已經創造了自參賽以來的最佳戰績。對球隊而言，往前走的每一步都在刷新隊史紀錄。

國足U23三球勝越南，晉級決賽。（微博@足球中國）

過往五次參賽，國足U23在總計15場比賽中僅取得2場勝利，並且從未出線淘汰賽。因此，這支擁有王鈺棟、拜合拉木、胡荷韜、蒯紀聞等多名成年隊國腳的國足U23，賽前便被寄予厚望力爭實現首次小組出線，他們最終也回應了球迷的這份期待。

小組賽中，中國隊首輪0：0賽和該組種子隊伊拉克，第二場更在不被看好的情況下1：0挫澳洲，最後一輪與泰國互交白卷，從而以1勝2和且一球未失的不敗戰績位列D組第二，自參加該賽事以來首次從小組中出線，創造歷史。

八強賽中，國足與上線公認實力最強的烏茲別克激戰120分鐘，最終憑互射十二碼淘汰對手，晉級四強。

作為國足U23的準決賽對手，越南U23男足在前4場比賽中取得全勝，共打入8球。隊中擁有多名越南國家隊現役球員，比賽經驗更加豐富。

賽前展望這場較量時，國足主教練安東尼奧表示，比賽是需要一場一場去準備的，進入決賽是球隊的夢想，大家一定會盡最大努力去實現它。

國足U23主帥安東尼奧（Getty images）

相比上一場比賽，安東尼奧對本場首發陣容進行了多達6個調動，其中5個在中前場。正選陣容包括門將李昊；劉浩帆、彭嘯、吾米提江、楊希組成防線；胡荷韜、鮑盛鑫、陳澤仕、王博豪組成中場；突前的是蒯紀聞與向餘望。

與前面幾場比賽的戰術選擇不同，國足今場在鋒線上投入了更多力量。上半時，中國隊控球率高達63%，球隊組織起了多次有威脅的攻勢。雖然比分沒有變動，但節奏完全在中國隊掌控中。

下半時開場後，中國隊的攻勢迅速開花結果，第47分鐘，彭嘯利用角球機會頭球破門；第51分鐘，向餘望在禁區內得球后轉身勁射得手。中國隊在短短4分鐘內取得兩球領先。

第74分鐘，越南隊後衛範理德因為對拜合拉木犯規而被出示紅牌罰下。中國隊局勢全面佔優，王鈺棟在終場結束前將比分鎖定在3:0。

在稍早前的另一場四強比賽中，日本隊1：0挫韓國隊。國足U23將在1月24日晚進行的決賽中與日本隊爭冠。

