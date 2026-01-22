滬昆高速江西路段結冰　多車連環相撞1死4傷　車Cam紀錄全過程

1月21日晚，滬昆高速江西萍鄉市境內路段，因雨雪冰凍天氣道路結冰，發生多車連環相撞事故，造成1人死亡、4人受傷。



行車紀錄儀的影片顯示，現場疑因低溫路滑，多車連環相撞，後方來車難以煞停，撞上前方事故車，第一輛大巴車收剎不及欲扭軚避開前方車輛，一名原本站在應急車道的人被大巴車的車尾撞到，倒地不起。第二輛大巴車與其他車輛碰撞後，路上與車輛冒出火花，其他被撞車輛上的司機及乘客則快速下車躲避。

大巴車收剎不及欲扭軚避開前方車輛。（影片截圖）

內地傳媒報道，事發於江西萍鄉市安源區滬昆高速曾家高架橋附近，多人受傷送院，部分傷者已入院接受治療，部分人員需要留院觀察。

1月22日，江西高速交警通報滬昆高速多車碰撞事故。1月21日晚上7時許，滬昆高速往湖南方向970km處（萍鄉市境內）路段，因雨雪冰凍天氣道路結冰，發生多車碰撞的交通事故，共造成1人死亡、4人受傷。

第二輛大巴車與其他車輛碰撞後冒出火花。（影片截圖）

滬昆高速路段發生多車連環相撞事故。（影片截圖）

事故發生後，高速交警、消防救援、醫療急救、交通運輸等部門及時趕赴現場處置救援和交通疏導。

警方提示，未來兩天，江西省雨雪冰凍天氣仍將維持，公安交管部門將會同有關部門持續鏟冰除雪。