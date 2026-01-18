醫斷言甦醒渺茫　同學拍片呼喚快起來　8歲童車禍昏迷55天被喚醒

去年11月，湖南8歲男童劉楚熙因車禍昏迷，醫院一度斷言其甦醒機率渺茫。為了用聲音「刺激」，家屬收集了課堂片段及同學們的思念祝福，在病床前反覆播放。在昏迷第55天，劉楚熙終於對同學們的呼喚有反應，奇蹟般被喚醒。



《九派新聞》報道，去年11月，劉楚熙因車禍當場昏迷，當地醫院診斷甦醒機率渺茫，家人後來將他轉到位於湖南長沙的中南大學湘雅醫院。

8歲的劉楚熙因車禍昏迷。（影片截圖）

遵照醫囑，家屬收集了學校起床音樂、廣播操音樂，以及同學們錄製的課堂片段和一段段思念祝福等，反覆播放給劉楚熙聆聽，「楚熙快起來，到你回答了！」、「劉楚熙，你要是能聽得到的話，你就睜開眼睛吧！」

劉楚熙好友錄製影片與他分享跨年晚會的歌曲，他聽到後曾短暫睜開眼。（影片截圖）

劉楚熙聽到同學們說話時，曾有短暫回應及微笑。（影片截圖）

起初，劉楚熙並無太大的反應，直到近日其好友錄製影片與他分享跨年晚會的歌曲，他聽到後曾短暫睜開眼，再聽到同學們說話時，又有短暫的回應。

最終，劉楚熙在車禍受傷55天後終於甦醒。當老師將楚熙甦醒後的事情告知同學們時，大家都非常激動和開心。家屬表示，劉楚熙很堅強，她非常感謝醫護人員以及老師、同學們的貢獻。

昏迷第55天，劉楚熙終於甦醒。（影片截圖）