U23亞洲盃｜0-4不敵日本　中國隊｢門神｣李昊痛哭｢輸了就是輸了｣

U23男足亞洲盃決賽於1月25日凌晨上演，首次殺入決賽的中國隊以0比4不敵衛冕冠軍日本隊，奪得亞軍，雖然無緣冠軍，但仍創造了中國隊參加該項賽事的歷史最好成績。在這場決賽中，此前表現神勇的中國隊21歲「門神」李昊成為焦點。儘管他在本屆賽事中貢獻了驚人的33次撲救，並一度保持連續五場零封的紀錄，但決賽的四個失球讓他最終與「最佳門將」獎項失之交臂。賽後，李昊將神情落寞，蹲在門前低頭搖頭，離場時更蓋住頭痛哭，他在受訪時直言：「沒有雖敗猶榮，輸了就是輸了。」



首次闖入U23亞洲盃決賽的中國隊，以0-4不敵衛冕冠軍日本隊，拿下亞軍。主教練安東尼奧賽後在接受採訪時表示，輸球當然讓人失望，但他依然為球員們感到驕傲，希望球員們能從失利中成長。他說，「這就是足球，日本隊有很好的球員，他們是一支出色的球隊。我們要正視中日足球之間的差距，但這個比分對我而言有些太大了，兩次折射，還有點球，這些細節都非常關鍵。」

U23亞洲盃中國隊合影。

此外，本場比賽，主力前鋒拜合拉木沒有首發，比賽進入尾聲才替補出場。安東尼奧解釋說：「拜合拉木這幾天發燒了，今天還燒到39度，一名球員生病了，就不可能踢滿90分鐘。」

球隊的亞洲盃之旅已結束，但征程未止，他將繼續帶領這批球員備戰今年九月的名古屋亞運會。安東尼奧稱，「當球隊輸球時，我們必須從中學習，去分析錯失的機會以及場上發生的一切。」

中國隊門將李昊。

本次決賽前，中國隊門將李昊備受關注。且決賽前，中國隊在李昊的撲救下一球未失，他憑藉連續五場、總計28次撲救的完美零封表現，幾乎已將賽事最佳門將獎項視為囊中之物。

然而，決賽的四個失球，包括兩次折射變線與一記十二碼，讓獎項最終歸屬日本門將荒木琉偉。李昊賽後一路哭著離場，並在接受採訪時自責道歉：「首先還是對不起，因為我沒有把那些球守住，讓全國球迷，還有我的隊友們失望了。」當被問及是否遺憾與最佳門將擦肩而過時，他直言：「沒有拿冠軍是最遺憾的！」對於外界「雖敗猶榮」的評價，這位21歲的年輕門將表示：「我覺得沒有雖敗猶榮，輸了就是輸了，回去再總結，以後還有機會的話，爭取把冠軍拿下來。」

賽後，中國隊隊長徐彬用「知恥而後勇」總結比賽。他說：「其實就是實力上的差距，各個方面的。我覺得每個人在場上都拼盡了自己的全力，但最後取得這樣結果，我覺得我們還是有很長的路要走，還有很大的空間需要去努力（提高），需要腳踏實地一步一步去努力去做到。」

徐彬亦感謝球迷支持，並表示不是因輸一場球而獲得銀牌，而是因為一路走來贏球才拿到銀牌，「團隊的每個人都非常的了不起，其實也是一個比較寶貴的回憶。至少我們現在可以說，在亞洲層面上，我們不怵任何人。」

儘管決賽失利，但李昊在本屆賽事的驚艷表現已獲多方關注。據悉，他在決賽前的身價已被定格在2000萬元人民幣級別。除已有三間具備爭冠實力的中超球會向他拋出橄欖枝外，其沉穩的心理素質和出色的撲救能力，更成功吸引了包括德乙、法乙、奧超在內的多間歐洲球會球探的密切關注。決賽中，他依然貢獻了關鍵撲救，整屆賽事累計33次撲救高居撲救榜首位。