英媒：英偉達H200晶片傳運抵香港　遭中國海關拒放行

路透社日前引述消息人士報道，英偉達（Nvidia，又譯輝達）H200人工智能（AI）晶片獲美國批准出口至中國後，遭中國海關部門下令禁止放行。有知情人士其後向英媒表示，一批H200晶片較早前已經運抵香港，惟目前無法清關前往內地。



知情人士表示，英偉達對北京方面的做法感到驚訝，而中國政府部門並未說明最新指示背後的理由，也沒有明說這是正式禁令還是臨時措施。

報道指，知情人士進一步透露中方政府官員上周二（1月13日）已召集國內科技公司開會，明確指示除非必要，否則不得採購H200晶片，「官方的措辭非常嚴厲，基本上等同於暫時禁止，但未來情況若有變化，也可能有所調整。」

2026年1月5日，美國內華達州拉斯維加斯，英偉達（Nvidia）行政總裁黃仁勳出席2026國際消費電子展（CES 2026）時發表講話。（Reuters）

報道指，雖然中國企業對H200晶片需求強勁，但目前不清楚北京打算全面禁止、以扶植本土晶片業發展，抑或是仍在考慮管制措施，還是打算把這一點當成與美國談判的籌碼。

目前中國海關總局及英偉達都未有回應消息，而英媒的報道稱，英偉達原本預計會收到來自中國客戶的超過100萬份訂單，而且供應商晝夜不停地工作，為最早於3月份發貨做準備。