「可免費選座」比例最低70%！中國航協公開徵求意見
撰文：吳真銘
出版：更新：
內地多家航空公司被揭露在經濟艙大規模實施「鎖座」及有償選座服務等行為。1月29日，中國航空運輸協會組織各航空公司研究制定了《公共航空運輸企業航班預留座位規則（徵求意見稿）》團體標準，向社會公佈，並進行為期一個月的公開徵求意見。
根據《徵求意見稿》內容，航空公司須將經濟艙座位分為「免費可選座位」和「預留座位」兩大類。其中，運行保障性預留座位需基於安全和服務剛性需求，包括安全員座位、緊急出口限制、特殊旅客（如輪椅、擔架、無陪兒童）保障等。
另外，增值服務性預留座位分為權益類預留（積分/里程兌換）和付費預留（僅限國際及地區航班），明確國內航班不得開展現金選座服務；要求國內航班免費可選座位比例最低70%，國際及地區航班免費可選座位比例不低於65%。
此外，《徵求意見稿》還提出要明確預留座位的釋放時間，防止「最後一刻」才放座。航空公司須在網絡購票、值機等環節以顯著方式告知旅客免費與預留座位範圍、積分/里程兌換標準等信息。同時，座位圖需使用清晰圖標區分類別，杜絕信息模糊與誤導。
此次公開徵求意見為進一步引導航空公司規範航班預留座位行為，也能更好滿足旅客多樣化、差異化的座位選擇需求。
女子謊稱「飛機要爆炸」致香港快運UO272折返安檢 落地即被捕涉港航回港航班上起火燒毀行李架 深圳尿袋大廠誇大電芯容量遭罰內地多家航司中日航線免費退改政策延至10月24日中國商業航天領域重大突破 首次太空金屬3D打印完成C919首次實現廣州-長沙雙基地運行 國產大飛機規模化營運新突破