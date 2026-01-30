「可免費選座」比例最低70%！中國航協公開徵求意見

內地多家航空公司被揭露在經濟艙大規模實施「鎖座」及有償選座服務等行為。1月29日，中國航空運輸協會組織各航空公司研究制定了《公共航空運輸企業航班預留座位規則（徵求意見稿）》團體標準，向社會公佈，並進行為期一個月的公開徵求意見。



中國南方航空。（微博@中國南方航空）

根據《徵求意見稿》內容，航空公司須將經濟艙座位分為「免費可選座位」和「預留座位」兩大類。其中，運行保障性預留座位需基於安全和服務剛性需求，包括安全員座位、緊急出口限制、特殊旅客（如輪椅、擔架、無陪兒童）保障等。

購票軟件上的選座界面。（攜程旅行）

另外，增值服務性預留座位分為權益類預留（積分/里程兌換）和付費預留（僅限國際及地區航班），明確國內航班不得開展現金選座服務；要求國內航班免費可選座位比例最低70%，國際及地區航班免費可選座位比例不低於65%。

飛機經濟艙座位示意圖。（Skyscanner）

此外，《徵求意見稿》還提出要明確預留座位的釋放時間，防止「最後一刻」才放座。航空公司須在網絡購票、值機等環節以顯著方式告知旅客免費與預留座位範圍、積分/里程兌換標準等信息。同時，座位圖需使用清晰圖標區分類別，杜絕信息模糊與誤導。

此次公開徵求意見為進一步引導航空公司規範航班預留座位行為，也能更好滿足旅客多樣化、差異化的座位選擇需求。