女子謊稱「飛機要爆炸」致香港快運UO272折返安檢　落地即被捕

1月28日傍晚，香港快運（HK Express）一班原定由香港飛往江蘇常州的航班 UO272，在起飛滑行期間，因一名女乘客突然在機艙內大喊「飛機要爆炸」，導致航機必須緊急折返停機位，全機乘客被迫落機重新接受安檢，行程延誤逾3小時。



警方回覆指，於1月28日下午6時07分接報，在航班UO272上拘捕一名持內地護照的40歲內地女子，涉嫌違反《航空保安條例》 。



客機折返安檢3小時 網民：嚇到1/4乘客唔敢上飛機

據《上觀新聞》報道，1月28日晚，有多位網民於社交平台發布的影片稱，香港飛往江蘇常州的航班 UO272在進入起飛跑道前，一名女子情緒激動，聲稱「飛機要爆炸」並要求立即落機。受此影響，機長為確保安全，隨即決定中止起飛，將航機折返停機位。

大批乘客需收拾隨身行李離開機艙。（上觀新聞）

影片畫面顯示，有大批乘客需收拾隨身行李離開機艙，回到機場大樓等待重新安檢。有同機乘客在社交平台發文表示：「我們就在同一航班，下來後，我們15個人就沒再上飛機了，真的不敢坐。」另有網民表示，晚11時45分，航班安全抵達常州機場，耽誤了3個多小時。

事發後，有乘客在社交平台發文稱「遇到乘客蓄意鬧事導致航班延誤3個多小時。」（小紅書截圖）

據悉，該涉事女子在航機折返後即時被警方帶走調查。根據網民轉述，該女子在接受警方盤問時，反而改口聲稱自己是因為覺得「被人跟蹤」，才會提出緊急下機要求。

香港快運（HK Express）公關部門於1月29日向媒體證實此事件。發言人指，UO272 航班於滑行期間，因一名乘客提出緊急要求，航機按既定程序折返。航空公司強調，隨後已安排所有乘客下機及進行嚴格保安檢查，確認航機符合安全標準後，航班已於當晚約 8時30分 重新起飛（根據「飛常準」數據，實際抵達常州時間為晚上11時45分）。

飛常准APP顯示，1月28日，UO272航班原計劃下午5時40分起飛，晚8時58分推出（從停機位推出開始滑行，准備起飛），晚9時20分起飛。（上觀新聞）

針對受影響而選擇不繼續行程的乘客，香港快運表示正作出妥善安排，包括提供其他航班選項。