路透︰巴拿馬法院裁定港口業務合同違憲及取消合同 長和半日瀉4%
撰文：張偉倫
出版：更新：
據《路透》報道，巴拿馬最高法院裁定長和（0001）於當地港口業務的合同違憲，並宣布取消這些合約，使巴拿馬運河沿線的相關運營前景變得不明朗。受到消息拖累，長和股價下瀉3.2%，其後跌幅曾擴大至5.5%，中午收市報63.4元，跌4.4%，成交額為5.42億元。
巴拿馬審計長: 合同「糟糕、不公平、損害國家利益」
長和早於上世紀90年代，已在巴拿馬運河兩端經營港口業務，相關合約於2021年續約。不過巴拿馬審計長Anel Flores於去年7月指出，已向當地最高法院就與長和旗下港口公司簽訂的合同提出訴訟，指有關合同違憲，應被宣告無效。
當時《彭博》報道，Anel Flores在新聞發布會上表示，已向該國最高法院就與巴拿馬港口公司（Panama Ports Company）簽訂的合同提起兩宗訴訟，指控該合同違反憲法，應被宣布無效。Anel Flores表示，與長和旗下巴拿馬港口公司簽訂的合同「糟糕、不公平、損害國家利益」。
隨後巴拿馬總統穆利諾（Jose Raul Mulino）公開表示，若當地法庭判決港口經營權續約合同無效，巴拿馬政府將回收經營權，擬轉為公私合營。
去年3月宣布將海外港口業務出售
長和於去年3月宣布，計劃向貝萊德旗下GIP及意大利航運公司MSC旗下的TIL等合組的財團，出售包括巴馬拿運河兩端碼頭等海外碼頭業務，其後在同年7月，計劃邀請中資企業加入買家財團，冀交易獲監管機構批准。
近期《彭博》則報道，長和為獲得監管機構批准，將港口業務資產組合分割成為不同資產包，同時各資產包會有不同股東結構。
