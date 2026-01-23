山西53歲婦遭牙醫「一口氣拔12顆牙」　下巴脫臼心梗休克進ICU

山西省曲沃縣發生一宗離譜醫療糾紛，一名53歲女子在當地一間牙科就診時，竟被醫師一口氣拔掉12顆牙齒，手術後她出現心肌梗塞、休克症狀，下巴脫臼「完全合不起來」，被緊急送醫救治，目前仍命危。



內媒《封面新聞》報道，這名女子的親屬韓姓男子表示：「手術前告知的是，上面的牙齒需要拔掉，多次分開拔，並讓家屬簽了告知書，但沒明確拔牙的數量。當時醫生只告知拔3顆牙。」豈料，女子竟在沒有被明確告知狀況下，被一口氣拔掉12顆牙齒，引發意外。

山西53歲女子被牙醫一次性拔牙12顆後心梗休克。（微博@封面新聞）

據悉拔牙數量並未被牙醫明確告知：

+ 7

事發後，這名女子被緊急送醫，而目前仍在住院觀察，家屬對診所操作方式及事前告知程序，極為不滿。這宗事件也引起曲沃縣衛生健康局介入，工作人員證實，已對涉事診所展開調查，並封存所有病歷及影像資料，以便後續核查與處理。衛健局說，將積極處理此事件，保障患者權益與安全。

報道引述專家提醒，口腔手術涉及多顆牙齒時，醫療機構應充分告知患者及家屬，明確手術範圍、風險及分次治療方案，避免發生醫療糾紛或危及健康。

延伸閱讀：12歲男童遭醫院「誤切除幾乎整個消化系統」 母心碎：無法再進食

+ 19

延伸閱讀：

影/愛犬因西班牙高鐵事故失蹤！4天後終尋回 主人緊抱向大眾道謝

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。

