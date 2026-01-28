加拿大醫生豪花16萬赴滬為女求醫　「保脾」成功盛讚中國醫療技術

當「免費但需切除脾臟」與「自費16萬元（人民幣，下同）但可保脾」兩個選項放在眼前時，一位來自加拿大溫哥華的華人醫生Kevin，毫不猶豫地為10歲愛女選擇了後者。近日，他們專程飛往上海交通大學醫學院附屬瑞金醫院，完成了一台高難度的機器人胰腺腫瘤切除手術，最終成功在根除腫瘤的同時，保住了女兒寶貴的脾臟。



為保愛女重要器官 捨本地免費治療

據《第一財經》報道，在加拿大執業逾20年的華人醫生Kevin，其女兒早前被診斷出患有罕見的「胰腺實性假乳頭狀瘤」。在加拿大當地，包括英屬哥倫比亞省兒童醫院在內的頂尖醫療團隊給出的方案相當一致：為徹底切除腫瘤，必須同步進行開腹手術，並一併摘除脾臟。

令脾臟是人體重要的免疫器官，對於年僅10歲的孩子而言，失去它可能意味著終生免疫力的削弱，因此摘除脾臟的方案令Kevin夫婦難以接受。

上海瑞金醫院手術室場景。（第一財經）

透過內地社交平台「小紅書」，Kevin偶然看到有類似病情患者在中國成功「保脾」的分享，由此找到了上海瑞金醫院胰腺外科的金佳斌主任團隊。

雙方通過「好大夫在線」進行問診與評估，金主任團隊明確表示，可以透過先進的機器人掌控技術進行微創手術，在精準剝離腫瘤的同時，最大努力保留脾臟及其血管。這項技術在處理此類緊密黏連的腫瘤時，能提供更穩定、更精細的操作，正是「保脾」的關鍵。

Kevin通過「好大夫在線」平台進行問診與評估。（網站截圖）

今年1月，Kevin一家飛抵上海。手術成功實施，團隊憑藉純熟的機器人操作技術，精細分離了腫瘤與脾臟血管，並完成了細小的血管分支縫合，最終實現了「腫瘤全切、脾臟完好」的最佳結果。女兒術後康復順利，目前已出院返加。

據了解，Kevin一家為女兒支付的約16萬元費用，涵蓋了兩周國際部住院、手術及機器人開機費。對他而言，這筆換取女兒完整未來的投資，物有所值。此外，憑藉中加免簽政策，今年夏天他將再次帶女兒回滬隨訪。

Kevin醫生稱，儘管加拿大提供免費醫療，但權衡之下他認為「醫療技術和理念比費用更重要」。他盛讚瑞金醫院的治療方案代表了「最大程度減少損傷、保存器官功能」的先進理念，並指出中國醫生在技術消化、術式創新及先進設備應用普及上的速度令人印象深刻，「綜合醫療水平可以稱為領先世界。」

瑞金醫院國際診療部門。（第一財經）

「跨國」求醫漸成趨勢 頂尖醫療技術吸引國際患者

據《第一財經》報道，十多位頂尖醫療專家表示，隨着中國在部分專科領域（如胰腺外科、神經外科、基因治療等）達到國際前沿甚至領先水平，加之發達的互聯網醫療平台及社交媒體的傳播，專程來華求醫的國際患者正逐漸增多。

例如，復旦大學附屬眼耳鼻喉科醫院在全球首創的先天性耳聾基因治療臨床試驗，已吸引多國家庭帶患兒赴華治療；華山醫院在手外科、神經外科的獨創手術，亦曾救治過來自德國、蒙古等國的患者。

金佳斌的的團隊已經利用手術機器人治療了超過500例實性假乳頭瘤患者。（第一財經）

專家普遍認為，這類國際患者通常具備較高的知識水平與自主研究能力，他們的選擇純屬自費，不佔用本地醫保資源，同時也是對中國頂尖醫療技術的認可。隨著中國對多國免簽政策的實施，以及國際醫療服務配套的完善，這一趨勢有望進一步發展。