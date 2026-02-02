深圳6日大男嬰遭月嫂摔傷顱內出血入ICU搶救　月子中心火速申破產

1月18日，深圳一名出生僅6天的男嬰，在入住深圳「寶恩月子中心」期間疑因月嫂疏忽墮地，導致顱內出血一度送入ICU搶救。就在家屬與機構協商賠償之際，該月子中心竟突然宣布破產結業。



協商期間老闆突變臉：已申請破產，去找我律師談

綜合《南方都市報》、《第一現場》報道，據男嬰爺爺林先生表示，男嬰於1月12日出生，1月15日隨媽媽一同入住龍華寶恩月子中心。1月18日凌晨3點左右，媳婦突然聽到孩子的哭鬧聲，身旁的月嫂當即致歉，稱「孩子掉下去了」。

6天嬰兒被月嫂摔至顱內出血。（第一現場）

事發後，男嬰被緊急送往深圳市兒童醫院救治，經檢查確診為顱內出血，隨即轉入ICU接受治療。

對此結果，林先生提出希望月子中心墊付嬰兒前期住院費用及後續康復治療費用；待孩子滿6至12個月後，按相關規定完成傷情鑒定，月子中心需依法承擔相應責任。

男嬰經檢查確診為顱內出血，隨即轉入ICU接受治療。（第一現場）

雙方剛開始協商時，月子中心老闆態度配合，表示要100%承擔責任。過了一段時間，該月子中心突然宣布破產即將閉店，老闆還說「我已經申請破產了，你找我的律師去」。在此之前，其一家人從未收到月子中心關於關停門店的任何通知，無奈之下，只能選擇報警求助。

6天嬰兒被月嫂摔至顱內出血。（第一現場）

60戶家屬辦理退費 雙方簽署和解協議

據了解，事件發生後，龍華區大浪街道新石社區工作站介入此事，並多次組織嬰兒家屬與月子中心相關負責人溝通調解。

1月27日，月子中心突然宣布倒閉的消息傳出後，社區緊急介入處置，第一時間與月子中心法定代表人王某取得聯繫，約定於1月28日在月子中心現場協商後續處置事宜。據新石社區工作站紀委書記李柱介紹，1月29日，嬰兒家屬與月子中心正式簽署和解協議。

涉事月子中心。（網絡圖片）

據悉，嬰兒在醫院接受救治後病情逐步穩定，順利出院後返回月子中心休養。截至目前，涉事月子中心已為近60戶客戶辦理退費手續，其中包括22戶已入住客戶、37戶未入住客戶；目前僅剩4戶未入住客戶尚未到場辦理退費，另有1戶客戶因個人需求，要求住至月底，月子中心已同意該訴求。