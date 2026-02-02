上海交大博士生邱月淇獲轉化科學獎　為中國科研成果首次獲該獎項

《人民日報》報道，近日，2025年國際醫學磁共振學會（International Society for Magnetic Resonance in Medicine，ISMRM）年會在美國夏威夷召開，上海交通大學生物醫學工程學院2022級博士生邱月淇在大會上榮獲青年科學家獎下設的轉化科學獎，成為本年度該獎項的唯一獲獎者。



ISMRM2025邱月淇獲獎直播錄像。（人民日報）

ISMRM2026會議主席為邱月淇（左）頒獎。（人民日報）

邱月淇。（人民日報）

邱月淇來自上海交通大學生物醫學工程學院張志勇老師課題組，該研究團隊從史丹福大學、伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校（UIUC）、哈佛大學麻省總醫院（MGH）等全球頂尖機構中脫穎而出，獲得本年度轉化科學獎（Prince-Meaney Translational Science Award），獲獎論文題目為「Spatiotemporal Encoding MRI in a Portable Low Field System」。

轉化科學獎是什麼？

轉化科學獎是ISMRM青年科學家獎（Young Investigator Award）下設的三大子獎項之一，是ISMRM頒發的磁共振基礎科學轉化研究領域最高榮譽，每年僅授予全球範圍內最具臨床應用價值的突破性研究成果。

磁共振領域權威期刊Magnetic Resonance in Medicine Highlights刊登邱月淇的採訪介紹。（人民日報）

大會對邱月淇 (右) 和相關工作進行採訪。（人民日報）

國際醫學磁共振學會是什麼？

國際醫學磁共振學會（ISMRM）自1994年成立以來，已發展成為全球規模最大的醫學磁共振學術組織，其年度會議匯聚來自100餘個國家的約6000名專家學者，堪稱全球磁共振研究領域最具影響力的學術盛會。

ISMRM2025 夏威夷口頭匯報。（人民日報）

這是中國的科研成果首次獲得Prince-Meaney Translational Science Award，此次獲獎不僅彰顯了上海交通大學在醫工交叉領域的領先科研實力，更體現了中國在醫療設備核心技術攻關方面取得的重要進展，為推進磁共振技術的普惠化應用開闢了新的技術路徑。

獲獎的研究是什麼？

獲獎研究創新性地開發了適用於無多通道並行加速便攜式磁共振設備的SPEN（時空編碼）採集方法。與傳統的EPI（平面回波成像）技術相比，該方法的欠採樣圖像展現出更小的幾何失真。相關成果已發表於磁共振領域權威期刊《Magnetic Resonance in Medicine》。值得關注的是，研究團隊在評獎報告中進一步展示了SPEN技術的系列創新拓展，不僅推動了低場磁共振技術的發展，更為便攜式MRI設備的臨床轉化應提供了關鍵技術支撐。

報告中展示的EPI與SPEN擴散成像結果比較。（人民日報）

目前，這項研究已完成上海交大的科技成果轉化，順利孵化了一家便攜式低場磁共振系統的初創公司。

邱月淇是誰？

2018年，邱月淇考入上海交通大學生物醫學工程學院。在張志勇老師的課堂上，邱月淇第一次接觸磁共振成像技術，從此，磁共振背後的科學原理和創新應用深深吸引了她。最終，她選擇了低場磁共振這一充滿挑戰與機遇的研究方向。出於對醫學影像技術的濃厚興趣，邱月淇通過推免直升繼續在交大深造。

張志勇老師（左）和邱月淇等組員（右）搭建便攜磁共振的過程。（人民日報）

ISMRM2024 新加坡口頭匯報。（人民日報）

目前，邱月淇已在磁共振領域權威期刊以第一作者身份發表論文3篇，研究成果得到學界廣泛認可，並作為國際醫學磁共振學會（ISMRM）的活躍成員，多次在ISMRM年會及專題研討會上進行口頭報告，與國際同行深入交流。