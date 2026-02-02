格林美｜90歲達賴喇嘛獲最佳有聲書獎　美國音樂人代領

美國音樂界盛事，第68屆格林美獎（Grammy Awards）頒獎典禮於今日（2日）在加州洛杉磯登場，其中流亡印度的西藏精神領袖達賴喇嘛，在頒獎的特別典禮中，獲頒「最佳有聲書、敘事暨故事錄音獎」，也是他生平首座格林美獎。



台灣《NOWnews》報道，達賴喇嘛此次憑藉作品《冥想：達賴喇嘛尊者的反思》（Meditations: The Reflections Of His Holiness The Dalai Lama），勇奪第68屆格林美獎「最佳有聲讀物、旁白和故事講述錄音獎」。據了解，這張專輯收錄達賴喇嘛演講和著作中的一些片段，探討正念、和諧與幸福等主題。

達賴喇嘛。（路透社／資料圖片）

在YouTube直播的頒獎典禮上，參與這項讀物的音樂人溫萊特（Rufus Wainwright）代表達賴喇嘛領獎，更在台上開玩笑稱「好吧，顯然我不是達賴喇嘛」。

談到此獎，溫萊特表示，「能夠參與這個項目是我的榮幸。而能夠代表達賴喇嘛尊者接受這份榮譽，我更深感榮幸，因為尊者的智慧正是這部作品核心。」

音樂家溫萊特（Rufus Wainwright）代表達賴喇嘛領獎。（美聯社）

強敵環伺下首奪格林美獎

值得注意的是，達賴喇嘛此次得獎並非「陪榜式榮譽」，而是在強敵環伺下勝出。據了解，此獎的對手包括德法R&B二人組Milli Vanilli的法國歌手莫爾文（Fab Morvan）、美國最高法院首位女性大法官傑克森（Ketanji Brown Jackson），甚至還有本屆格林美頒獎典禮主持人暨知名脫口秀主持人崔佛諾亞（Trevor Noah）。

美國哥倫比亞特區聯邦巡迴上訴法院法官積遜（Ketanji Brown Jackson）4月8日與總統拜登在白宮外發表講話，慶祝她獲參議院通過最高法院大法官提名，令她成為當地史上首名黑人女性出任該職位。（Getty Images）

人在印度的達賴喇嘛，則透過Instagram發表獲獎感想，稱對能獲得格林美獎感到「感激」，並表示這將有助於傳播其理念。

他寫道：「懷著感恩和謙卑之心接受這份榮譽。我並不看成這是給我個人的認可，而是對我們共同普世責任的肯定。我堅信，和平、慈悲、關心環境以及理解人類一家的概念，對於全球80億人的集體福祉都是必不可少的。我由衷感激格林美獎的認可，能夠幫助把這些理念傳播的更廣」。