有片｜中國男新加坡街頭扮李小龍舞雙節棍　判囚26周兼罰款

如果不遵守當地法律，有型很可能變「有刑」。近日，一位自稱是武術教練的59歲中國籍男子在新加坡街頭，扮成李小龍舞雙節棍，雖然看似有型，但他被當地法院判藏有攻擊性武器罪成，判囚6個月2周，並罰款2000元新加坡幣（約1.18萬港元，下同）。



中國男子在新加坡街上扮李小龍耍雙節棍，慘遭判刑6個多月。（sgfollowsall IG）

新加坡《聯合早報》報道，59歲被告Li Hongwei（譯音：李宏偉）在新加坡芽籠街頭，身穿李小龍經典的黃色連身運動衣，站在兩個石躉上，拿著雙節棍激情表演。周圍還有人給他鼓掌稱讚，｢哇，新加坡李小龍｣。

期間有人將他的表演上傳至社交平台，影片於2025年9月8日在IG曝光。因舞雙節棍的行為觸法，當地警方於10月12日逮捕李宏偉，並在其身上搜出包括雙節棍、五刃苦無（忍者暗器）、指節套（又稱鐵蓮花）等物。

鐵蓮花。示意圖。（余睿菁攝）

雙節棍在新加坡被列為管制武器，而李宏偉並未持有相關許可。

2026年1月31日，李宏偉承認藏有攻擊性武器控罪。他在庭上辯稱，他並不熟悉新加坡的法律，被警方搜出的物品都是用來表演和教武術，不涉及犯罪。法院最終判處李宏偉有期徒刑6個月又2周，以及罰款2000元新加坡幣。