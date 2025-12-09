李強同主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會　共商全球治理

《新華社》消息，12月9日，國務院總理李強在北京釣魚台國賓館同主要國際經濟組織負責人舉行「1+10」對話會。



新開發銀行行長羅塞芙、世界銀行行長彭安傑、國際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃、世貿組織總幹事伊維拉、聯合國貿發會議秘書長格林斯潘、國際勞工組織總幹事洪博、國際清算銀行總經理德科斯、金融穩定理事會主席貝利、亞投行行長金立群、經合組織副秘書長魯日奇卡出席。



李強指出，今年9月，習近平主席鄭重提出全球治理倡議，為國際社會合力應對世界變局、破解緊迫難題提供了中國智慧和中國方案。這次對話會以「共商全球治理，共謀全球發展」為主題，就是為了進一步凝聚廣泛共識，推動各方協調採取有力行動，構建更加公正合理的全球治理體系，促進共同發展。

李強表示，2025年的世界經濟可謂波動曲折，在逆風中艱難前行。一些新情況新動向的出現，對改革完善全球經濟治理、維護國際經貿秩序提出了迫切需求。開放合作是關鍵切入口，也是落實全球治理倡議的重要路徑。唯有開放合作才能創造更大增量空間、保持產供鏈穩定暢通、加快技術和產業升級。我們應當加大市場相互開放，避免經貿問題泛政治化、泛安全化，加強創新國際合作，共同培育壯大發展新動能。

圖為2025年11月23日，中國國務院總理李強在南非約翰內斯堡出席二十國集團（G20）領導峰會。（Reuters）

李強強調，中國始終是開放合作的堅定踐行者和推動者。今年中國經濟頂壓前行，取得新的發展成績，我們有信心有能力完成全年經濟社會發展目標任務。前不久，中共二十屆四中全會審議通過「十五五」規劃建議，對中國未來5年的發展作出戰略擘畫。中國經濟將保持穩健向好勢頭，經濟總量將再上新台階，產業升級將創造新的發展空間，超大規模市場需求將加快釋放。中國開放的大門將越開越大，歡迎更多外國企業來華開拓市場。

李強表示，中方願同各方一道築牢互利共贏的國際經貿格局，推動經濟全球化深入發展，提升多邊機制權威和效能，匯聚促進共同發展的更大合力。中國將繼續積極承擔與自身能力相匹配的國際義務，建設性參與國際交流合作，提供更多公共產品，為推動世界經濟健康穩定發展貢獻更大力量。

國際經濟組織負責人表示，過去一年，中國經濟持續穩健增長，為世界經濟增長作出重大貢獻。中國「十五五」規劃同國際經濟貿易增長高度契合，將為全球發展注入信心和新動能。中國堅定支持多邊主義，支持全球南方發展，推動構建人類命運共同體，為世界樹立了典範。各方願同中方在貿易投資、綠色發展、人工智能、民生就業、金融穩定、可持續發展等領域加強溝通協作，維護多邊主義和自由貿易體制，共促全球經濟發展。