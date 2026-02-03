廣東：今年探索粵港澳三地醫生聯合培訓 再擴大醫療券使用範圍
撰文：盧詩文
《中新網》報道，2026年廣東全省衛生健康工作會議2日在廣州舉行。廣東省衛生健康委黨組書記、主任劉利群表示，今年將完善粵港澳醫療規則銜接、機制對接，並探索三地全科、專科醫生聯合培訓。
劉利群稱，「十四五」期間，健康灣區建設縱深推進，「港澳藥械通」累計引進藥械151種，跨境直通救護車計劃、「長者醫療券」有序擴展，5個獲批跨境使用的「醫療機構中藥製劑」發往澳門，並逐步應用於澳門臨床。
劉利群指出，今年將完善粵港澳醫療規則銜接、機制對接，拓展「港澳藥械通」「長者醫療券」等實施範圍，穩妥推進跨境直通救護車計劃。深化大灣區醫療人才交流計劃，探索三地全科、專科醫生聯合培訓。
此外，會議還提及今年的十項重點工作，其中包括遴選20家左右醫院試點開展國際醫療服務，規範引導民營醫院、中外合資醫院有序發展，指導廣州、深圳加快外商獨資醫院落地，與公立醫院錯位互補；參與APEC等重大主場外交活動，紮實做好衛生健康交流合作；加強與共建「一帶一路」國家衛生合作，創新援外模式，深耕精品項目。
