彩虹YH-1000S無人機成功首飛　為全球首款混合動力無人運輸機

《央視新聞》報道，2026年2月1日，由中國航天科技集團十一院研製的彩虹YH-1000S，全球首款混合動力無人運輸機在重慶梁平首飛成功。



全球首款混合動力無人運輸機國產彩虹YH-1000S成功首飛。（央視新聞）

該機型是繼2025年5月彩虹YH-1000無人運輸機首飛成功之後，又一款面向全球市場客戶需求快速迭代的新機型，首飛掛載了與新能源汽車頭部企業聯合研發的大功率混合動力總成，大幅縮短了起降距離、提升了載重和航程，圓滿完成了空中飛行性能驗證。

是中國首次無人機產業與汽車產業核心技術跨界融合的重要創新探索，通過深度共享供應鏈資源與模塊化生產，大幅降低了無人機研發製造成本。是共同瞄準低空經濟無人物流新賽道，加快推動科技創新和產業創新深度融合的典範。

彩虹YH-1000S機型是中國航天科技集團十一院面向適航標準設計研製的大型無人運輸機，可在國際物流運輸投送、應急救援減災、人工影響天氣、海洋監測、海事監管等領域發揮重要承載作用。