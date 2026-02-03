國共論壇｜圍繞兩岸旅遊、產業、環境與永續發展3項議題交流研討

據《新華社》報道，由中共中央台辦海峽兩岸關係研究中心與中國國民黨國政研究基金會共同主辦的國共兩黨智庫論壇2月3日在北京舉行。論壇以「兩岸交流合作前瞻」為主題，國共兩黨智庫人員及兩岸旅遊、工業、科技、醫療、環保等界別代表人士、專家學者100餘人出席。



國台辦主任宋濤。（央視頻）

中共中央台辦主任宋濤在開幕式致辭表示，習近平總書記致電祝賀鄭麗文女士當選中國國民黨主席，為兩黨關係和兩岸關係發展指明了方向。舉辦國共兩黨智庫論壇是落實兩黨領導人賀復電精神的具體舉措。兩黨要毫不動搖堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎，引領兩岸關係發展正確方向；要深化融合發展，促進兩岸交流合作；要堅持以人為本，增進同胞親情福祉，讓包括台灣同胞在內的全體中國人過上更好的日子；要堅決反對「台獨」，維護台海和平穩定。

國台辦主任宋濤。

宋濤強調，我們打擊「台獨」頑固分子及其打手幫凶決不手軟，對妄圖「以台遏華」的外部勢力決不容忍。兩岸同胞要勇擔民族大義，做國家統一、民族復興的參與者、貢獻者和受益者，共享發展成果，共創盛世榮光。

中國國民黨副主席蕭旭岑致辭表示，兩岸同屬中華民族、都是炎黃子孫，應該互助合作，致力振興中華。真實的台灣民心，不只反映在渴望更認識大陸、更實際接觸大陸，還包括期望兩岸之間能維持溝通管道，此次論壇就是為民發聲、為民興利的兩岸溝通平台。期許兩岸在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，和諧交融，互利共榮，和平發展，讓中華民族在全世界面前抬頭挺胸。

中國國民黨副主席蕭旭岑。（央視頻）

與會人士圍繞兩岸旅遊交流合作、產業交流合作、環境與永續發展交流合作三項議題進行深入研討，提出五方面15條共同意見。與會人士高度肯定舉辦國共兩黨智庫論壇的積極意義和重要作用，認為國共兩黨保持良性互動有利於深化兩岸交流合作，造福兩岸人民，呼籲兩岸各界共同努力推動兩岸關係和平發展，破除障礙，為深化兩岸各領域交流合作創造條件。