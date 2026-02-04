巴拿馬法院裁合同違憲　長和旗下PPC向國際商會國際仲裁院尋仲裁

巴拿馬最高法院於上周四（1月29日）宣布，與長和（0001）簽署﹑有關巴拿馬運河兩端港口業務的特許經營權合約違憲，並且取消有關合同。長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）發出聲明，指出已於2月3日根據適用特許經營合約及國際商會仲裁規則，透過國際商會國際仲裁院，對巴拿馬共和國啟動仲裁程序。



PPC指出這次仲裁程序是一年來經過廣泛努力，嘗試透過協商避免衝突卻不果，而不得不採取的行動。巴拿馬港口公司一直盡心盡力提供港口服務，各方面都與巴拿馬政府合作，同時持續通過各種不同渠道，就巴拿馬政府作出針對行動表達憂慮。巴拿馬港口公司一直尋求清晰的解釋和協商，以避免訴諸仲裁，無奈事與願違。由過去一年至今年年初到近日，巴拿馬政府一再無視巴拿馬港口公司的溝通請求，不予協商和解釋。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

籲巴拿馬政府提供清晰解釋及協商解決事件

PPC指出儘管近期發生的事態發展，仍重申並強烈呼籲巴拿馬政府提供清晰解釋及透過協商以解決事件。

PPC指出，今次仲裁以確立近30年的特許經營合約及法律框架為基礎，並以「合約–法例」的地位提供了法律確定性，以及對適用法律和契約框架的長期尊重。然而，巴拿馬共和國卻違反相關合約及法律。該公司因此要求廣泛的賠償，此乃基於相關財務數據評估，視乎案件能否迅速解決，以及其他可能證屬必要的補救措施。PPC及其投資者繼續永久保留一切追究權利。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

PPC嚴正指出，裁決結果與最高法院此前對類似該公司的其他合約所作出的裁定截然相反。該法院裁決至今尚未公佈或生效。同時指出自巴拿馬司法部發佈聲明翌日清晨起，巴拿馬政府便發放消息，並展開大規模用以接管巴拿馬港口公司運作的行動。政府以未公佈的法院裁決為依據，採取無理行動，包括突擊現場檢查，以及指令作為私營企業的巴拿馬港口公司提供無限制的進出和接觸，涵蓋PPC的實體資產、商業資料、知識產權和資料，以及員工。巴拿馬政府聲稱，這是國家政府機構的「協調行動」，以「系統化執行」港口過渡「計劃」。

稱努力維持港口管理

PPC表示仍然努力維持港口的管理，並以尊重的態度與政府代表互動，包括要求取得巴拿馬政府提及的過渡計劃，並且爭取協商和協調的機會；同時強調該公司及其投資者已在基建、科技和人才培育方面進行了大量投資，投資金額是該國其他任何港口營運商投資額的數倍。這些投資創造了數千個直接和間接的就業機會，造就巴拿馬成為全球認可的港口和物流樞紐，吸引世界各地頂尖貨輪公司，惠及巴拿馬全國。