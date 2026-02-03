巴拿馬法院裁長江和記港口經營合約違憲　國務院港澳辦批背信棄義

巴拿馬最高法院日前以「違憲」為由，裁定李嘉誠旗下長江和記實業子公司「巴拿馬港口公司」（PPC），持有的巴拿馬運河港口特許經營合約違憲無效。國務院港澳事務辦公室今日（3日）透過微信公眾號「港澳平」發表評論文章，批評該裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害香港企業合法權益。



港澳辦重申，中國政府堅定維護中國企業正當合法權益，對霸權霸凌行徑絕不會坐視不理，促請巴拿馬當局應當認清形勢、迷途知返。如果一意孤行，執迷不悟，必將在政治上、經濟上都付出沉重代價。



圖為巴拿馬運河。（Reuters）

國務院港澳事務辦公室指，香港企業的巴拿馬運河港口特許經營合約自簽署以來已履行近30年，續約前後獲得巴拿馬審計部門及主管機構確認「有實質遵從合約條款」、「完全履行合約責任」。在法律條文未發生根本變化、也未出現任何違法事實的情況下，形容巴拿馬最高法院宣布合約「違憲」，是對法治原則和契約精神的嚴重踐踏。

文章續指，香港企業在當地依法經營過程中，累計投入逾18億美元，為巴拿馬創造數以千計的直接和間接就業崗位，巴方對此不僅不加珍視，反而以粗暴野蠻的方式剝奪有關企業經營權，實質上是對巴自身利益的損害。有關企業的港口特許經營權合約乃由雙方公平自願簽訂，歷經巴多屆政府和國會認可，現在巴方卻裁定合約違憲，意味將來同樣可以裁定巴方任何時期批准的其他特許經營權合約違憲，這向國際投資者釋放的信號是，巴實際上無法為投資者提供任何保障。

港澳辦表示，明眼人都看得很清楚，有關裁決反映出巴拿馬當局完全對霸權「跪低」、「獻媚」。巴拿馬作為主權國家，本應獨立自主、捍衛自身在國際關係中的平等地位，卻屈服於霸權淫威，甘為霸權驅使。有關裁決讓國際社會強烈感受到，該國的司法獨立已淪為笑話，無任何公信力可言。