巴拿馬判長和港口合約違憲　陳茂波：堅決維護香港企業權益

巴拿馬最高法院於上周四（1月29日）宣布，當地政府與長和（0001）簽署、就巴拿馬運河兩端港口特許經營權違憲，兼且取消合同。財政司司長陳茂波今日（4日）在立法會出席前廳交流會後，被問到巴拿馬裁決，對香港和巴拿馬的雙邊貿易有何影響，以及在現有地緣政治格局下，如何幫助想「走出去」的香港企業，尤其目標是拉美市場的港企？



陳茂波回應，就巴拿馬裁決，政府堅決維護香港企業在世界各地做生意，所受法律保護的權益。



長和強烈反對巴拿馬法院裁決

長和今日（4日）發出公告，指出董事會對巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，會繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。長和又指，旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已於2月3日展開仲裁。

中國外交部：堅決維護中方企業權益

就巴拿馬裁決，中國外交部發言人郭嘉昆1月30日在例行記者會回應傳媒稱，「相信你注意到有關企業已經第一時間發表聲明，表示該裁決有悖於巴拿馬方面批准相關特許經營權的法律，企業將保留包括訴訟法律程序在內的所有權利。」

郭嘉昆指中方將採取一切必要措施，堅決維護中方企業正當合法權益。

圖為長和旗下巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）在巴拿馬經營的港口，巴拿馬1月30日裁決合約違憲（Reuters）

港澳辦昨日（3日）指，巴拿馬最高法院的裁決罔顧事實、背信棄義，嚴重損害中國香港企業合法權益，理所當然受到中國政府和香港特區政府的堅決反對，受到香港社會各界的強烈聲討。

長和去年宣布出售巴拿馬等多個海外港口業務

長和去年3月公布，以228億美元向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%股權。

中國據報對此大表不滿。美媒去年7月報道，北京表明，除非中國遠洋海運集團獲得多數股權，否則將阻止交易。