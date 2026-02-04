長和︰強烈反對巴拿馬法院裁決　屬下巴拿馬港口公司已展開仲裁

巴拿馬最高法院於上周四（1月29日）宣布，當地政府與長和（0001）簽署﹑就巴拿馬運河兩端港口特許經營權違憲，兼且取消合同。長和今日（4日）發出公告，指出董事會對巴拿馬之裁定及相應行動表示強烈反對，會繼續諮詢其法律顧問，並保留一切權利，包括就該事宜訴諸進一步國內及國際法律程序。

同時長和又指出，旗下的巴拿馬港口公司（PPC）已於2月3日展開仲裁。

長和平開，報64元。



稱PPC已於2月3日展開仲裁

長和表示，據PPC理解，巴拿馬最高法院之決定，可能於2月初生效，並且已獲得意見，指出當地最高法院所宣佈之決定，以及巴拿馬政府就PPC於該兩個港口之碼頭營運所採取的相應行動，與相關法律框架，以及批准該特許經營合約之法律並不一致。

公司又指出，於2月3日PPC已展開並將根據適用特許經營合約及國際商會之仲裁規則，積極果斷對巴拿馬共和國進行仲裁。

2025年3月4日，巴拿馬巴拿馬城，圖為長和在巴拿馬營運的巴爾博亞港碼頭一景。（Reuters）

馬士基旗下成兩碼頭「臨時管理方」

《法新社》報道，巴拿馬海事局1月30日宣布，馬士基集團旗下港口運營商APM碼頭公司，將擔任位處巴拿馬運河兩端的巴爾博亞港和克裡斯托瓦爾港的「臨時管理方」。

巴拿馬高院1月29日裁定，長和子公司運營巴拿馬運河港口的特許經營權合同違憲。裁決書稱，相關合約存在「過度偏袒」長和的條款。

長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）自1997年起獲巴拿馬港口的運營合同，並在2021年於上一屆巴拿馬政府執政期間獲續約，為期25年。

關於撤銷巴拿馬港口公司合約一事，最早由巴拿馬審計部門去年提出。審計部門認為特許經營權違憲，並指長和未向巴拿馬政府支付12億美元稅金。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

《華爾街日報》報道，長和將無法對巴拿馬高院的裁決提出上訴，但可以要求澄清說明，此舉或能推遲長和運營權被正式終止的日期。長和旗下公司暗示，可能將事件提交國際仲裁

長和去年宣布將包括巴拿馬等多個海外港口業務權益出售

長和去年3月公布，以228億美元向貝萊德等美資組成的財團悉數出售在23個國家營運的43個港口權益，包括巴拿馬港口90%股權。

中國據報對此大表不滿。美媒去年7月報道，北京表明，除非中國遠洋海運集團獲得多數股權，否則將阻止交易。