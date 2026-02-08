連日陰雨泥岩軟化　四川宜賓筠山體滑坡釀10死19失蹤

2月7日，四川公佈筠連縣「2·8」山體滑坡災害調查評估報告。2025年2月8日11時50分，宜賓市筠連縣沐愛鎮金坪村2組突發山體滑坡災害，造成10人遇難、19人失蹤、2人受傷。



災害發生後，四川省政府成立調查評估組，通過現場踏勘、測繪調查、調閱資料、走訪座談、問詢談話、分析計算、專家論證等方式，復盤災害發生和應對處置過程，查明災害原因，認定災害性質，查找短板不足，總結分析災害教訓，提出改進措施建議。

調查評估認定，四川宜賓筠連「2·8」山體滑坡是一起高陡斜坡受連綿陰雨持續入滲導致泥岩軟化，突發高位滑坡並轉化為遠程碎屑流遠程碎屑流的復合型自然災害復合型自然災害。在持續降雨作用下，高位岩體滑動後向下高速俯衝並沿途衝擊鏟刮擴容，運移途中兩次受阻轉向，衝擊速度快，滑動距離遠，影響範圍大，災害破壞具有明顯放大效應和鏈式災害特徵鏈式災害特徵，造成重大人員傷亡和財產損失。

報告指出，各地要建立地質災害隱患點、風險區動態更新排查機制，將類似高陡斜坡、岩體風化發育等具有此次滑坡點地質特徵的風險點全面納入巡查排查範疇，要推進科技賦能，加強綜合治理，做好宣傳培訓演練，提升防災減災救災能力。