山東飛行導師揸小型飛機帶父回鄉過年　探索跨區低空飛行新場景

每逢農曆新年，在外工作的外省人士都會回鄉過年，大家無非都是坐大巴、高鐵、飛機，或自己開車回家，但山東某航空飛行俱樂部的導師趙四方，選擇了一條與眾不同的回家路。



2月6日，他載著第一次坐小型飛機的父親，從嵐山直飛泰安過年。這段300多公里的路程，以往開車要3至4小時，此次雖遇逆風，但飛行僅花2小時。這場「空中返鄉」不僅圓了趙四方帶父親親自「揸飛機」回家過年的飛行夢，也成功實踐了低空飛行在生活場景中的應用。



《極目新聞》報道，趙四方是日照九天航空飛行俱樂部的導師。他介紹，今年父親特意來到嵐山探望他，臨近春節長假，他便想帶父親體驗一次自己的工作日常，用飛行的方式回家，既節省時間，還能在空中欣賞不一樣的沿途美景。

父子開飛機回鄉過年。（極目新聞）

2月6日，趙四方和父親早早來到機場，仔細檢查航線、清點裝備，整理為家人準備的嵐山特產。上午10時，飛機準時起飛，兩父子展開一場別樣的返鄉旅程。

據介紹，從嵐山到泰安有300多公里的路程，以往開車回家要3、4小時，若遇上雨雪天氣還要花更長時間。趙四方稱，這次飛行途中遇上逆風，全程花約2小時，若是順風天氣，飛行時間會更短，約1小時就可到達。

趙四方開飛機帶父親回鄉過年。（極目新聞）

趙四方開飛機回家僅花約2小時。（極目新聞）

本次帶着父親回家，趙四方駕駛售價108萬元（人民幣）的單發雙座輕型運動飛機「阿若拉SA60L」，時速130公里。趙四方稱，父親是第一次體驗坐小型飛機回家過年，「內心非常激動、自豪，他以前根本不敢想可以坐著兒子開的飛機回家過年，我預計正月初八再次駕駛這架小型飛機返回公司」。

趙四方駕駛單發雙座輕型運動飛機「阿若拉SA60L」帶父親回家過年。（極目新聞）

日照九天航空飛行俱樂部負責人溫先生介紹，此次飛行相關費用均由公司承擔，並為他們提前申請飛行航線。有導師借春節假期駕機返鄉，既圓了他個人的心願，也實現了探索跨區域低空飛行場景的願望。