KK園區2.0｜青松園區內部首曝光：荒山圍繞　鐵欄鐵網雙重封窗

中緬泰聯合清剿緬甸妙瓦底賭詐園區，其中緬甸KK園區超過630幢建築物被全部拆除。

《紅星新聞》報道，馬來西亞某公益組織負責人胡杰良透露，距離KK園區5公里的後山有一處名為「青松園區」（又稱泰和園區）的新詐騙園區，更疑有一名馬來西亞通緝犯，涉嫌誘騙至少150名馬來西亞人前往當地從事詐騙活動。



青松園區內部照片。（紅星新聞）

《紅星新聞》報道，胡杰良及其公益組織早在一年前已發現「青松園區」，但地圖上無法找到相關定位，直至最近才通過衛星尋圖應用程式確定其位置。

胡杰良稱，近期他潛伏在柬埔寨某園區周邊，同時與緬甸青松園區內部被困人員聯繫，獲取大量一手資料，終於揭開被稱為「KK園區2.0版」的青松園區的神秘面紗。

青松園區內部照片。（紅星新聞）

鐵欄、鐵網雙重封窗。（紅星新聞）

據胡杰良提供的照片顯示，園區內的建築基本上都是3層或4層高的樓宇，窗口都裝上鐵欄，鐵欄外還有一層鐵網雙重封閉，園區周邊也有鐵欄圍起，鐵欄之間疑裝有閉路電視鏡頭，鐵欄外則是荒山。

另有照片顯示，園區內有多輛巡邏車及疑似一片運動場地，還堆放了大量建築材料，但未清楚是用於繼續擴建抑或此前擴建時剩下的材料；許多宿舍陽台上晾曬了洗好的衣物，意味此時宿舍內還有許多人。

鐵欄之間疑裝有閉路電視鏡頭。（紅星新聞）

園區內堆放建築材料。（紅星新聞）

通過近期的實地探查，胡杰良發現，被稱為「KK園區2.0版」的青松園區正在高速擴建。他表示，通過衛星雲圖看到此處仍是一片綠林，但預計不出一年，將擴建成一個大型園區。

胡杰良表示，電詐產業正在經歷一場危險的「變異升級」，從過去的集中式園區，轉變成分散化、碎片化的據點，「一拳打散後，它們像沙礫一樣四散開來，隨後又在別處重新聚攏」。