春節｜內地出入境客流預計日均超205萬　港澳口岸18、19日迎高峰

隨著免簽和提振消費政策持續優化，春節假期入境遊、出境遊雙向增長，部份大型旅檢口岸將迎來出入境客流高峰。2月12日，國家移民局發佈客流預測數據，預計今年春節假期全國口岸日均出入境旅客將超過205萬人次，較去年春節假期增長14.1%。



其中，大型空港口岸出入境客流增長明顯，預計出境客流高峰將集中在2月15日（臘月二十八），入境客流高峰將集中在2月22日至23日（正月初六至初七），上海浦東、廣州白雲、北京首都、成都天府、深圳寶安等機場日均出入境客流預計分別為10.4萬、5.7萬、4.3萬、2.1萬、1.8萬人次。

此外，毗鄰港澳陸路口岸客流相對平穩，預計客流高峰將集中在2月18日至19日（正月初二至初三），深圳羅湖、福田、深圳灣、廣深港高鐵西九龍站、蓮塘口岸預計日均出入境旅客分別為20.9萬、18.2萬、15.7萬、11.2萬、9.3萬人次，珠海拱北、港珠澳大橋、橫琴、青茂口岸日均出入境旅客預計分別為30.8萬、12.7萬、9.9萬、9.8萬人次。

日前，國家移民管理局就做好春節假期口岸邊防檢查工作作出專門部署，要求全國邊檢機關加強出入境流量和口岸運行情況監測，及時發布本口岸出入境客流信息，為出入境人員行程安排提供參考；加強提示引導，科學組織勤務，配置充足警力，確保中國公民出入境通關排隊不超過30分鐘；密切與口岸聯檢單位和地方相關部門協同聯動，穩妥做好高峰期客流疏導和交通配套綜合保障，共同確保口岸通關安全高效順暢。

國家移民管理局提醒旅客，出行前及時關注口岸客流變化和通關情況，仔細檢查出入境證件及簽證簽注是否有效，中國公民出境時需提前了解前往地安全形勢、入境政策，合理安排行程，強化風險防範意識，注意人身和財產安全。通關過程中如遇困難，可隨時撥打國家移民管理機構12367服務熱線或向現場執勤的移民管理警察尋求幫助。

2025年8月28日，中國北京，圖為不少外國遊客來北京參觀知名景點紫禁城。（Getty）

2025年以來，中國對多國開放單方面免簽政策，主要包括歐洲多國（如法、德、西、意等）、部份亞洲國家（如日本、韓國、新加坡、泰國、馬來西亞等）及大洋洲和南美洲國家（如澳洲、紐西蘭、巴西、阿根廷等）。同時，為吸引境外遊客（包含港澳台）實行離境退稅政策；免簽加退稅，帶火「China Travel」。