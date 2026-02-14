冬奧｜烏克蘭選手頭盔印遇難同胞照遭DQ 　中國奧委會：堅決支持

近日，烏克蘭鋼架雪車選手弗拉迪斯拉夫·赫拉斯克維奇（Vladyslav Heraskevych）因堅持佩戴一頂印有在俄烏衝突期間遇害運動員照片的頭盔，被取消冬奧比賽資格。對此，中國奧委會稱，堅決支持國際奧委會為維護奧運賽場不受政治干擾所作的努力。



2026年2月12日，在米蘭冬奧會場上，烏克蘭鋼架雪車運動員Vladyslav Heraskevych因堅持在賽場上佩戴其「悼念頭盔」而被國際奧委會（IOC）取消參賽資格。（Getty）

據《新華社》報道，針對國際奧委會取消赫拉斯科維奇冬奧會參賽資格一事，中國奧委會相關負責人星期四（2月12日）表示：「我們堅決反對體育政治化，全力支持國際奧委會為維護奧運賽場不受政治干擾所作的努力。」

據此前報道，這款頭盔上印有自俄烏衝突爆發以來遇難運動員照片。國際奧委會9日宣佈禁止使用該頭盔，但赫拉斯克維奇仍繼續佩戴它進行訓練。

11日，赫拉斯克維奇在社交平台X上發帖稱，他無意退縮，並呼籲國際奧委會批准他在比賽中使用該頭盔。烏克蘭代表團稱，頭盔是為了紀念逝者，並未違反任何規定。

儘管國際奧委會曾數次表明不允許他戴著這頂頭盔比賽，連國際奧委會主席柯絲蒂·考文垂（Kristy Coventry）也在當地時間星期四早上親自到場與赫拉斯科維奇會面，給他「最後機會」。但後者拒絕了國際奧委會提出的替代方案，結果違反《運動員表達準則》，因裝備違規而被禁止參賽。

《奧林匹克憲章》第50.2條規定，在任何奧運會場地、場館或其他區域，不允許進行任何形式的示威、政治、宗教或種族宣傳。

奧委會曾提出折中方案，允許赫拉斯科維奇在比賽開始前和結束後展示這頂「紀念頭盔」，並破例允許他在比賽過程中佩戴黑色臂章以示哀悼，但他拒絕妥協。他們此前也允許他在訓練中戴著這頂頭盔。

值得注意的是，這並非赫拉斯科維奇首次在冬奧會上表達反戰訴求。在上屆北京冬奧會上，他也曾展示過一條寫有「烏克蘭不要戰爭」（No War in Ukraine）的橫幅。就在那屆冬奧會閉幕四天後，俄羅斯發動對烏克蘭的全面入侵。