中國男爆改吉隆坡豪宅做淫窟 　運營半年專攻華裔客 　40人被捕

馬來西亞吉隆坡一處低調奢華的住宅區，竟藏有賣淫據點。近日一名中國籍男子涉嫌租下吉隆坡Desa Pahlawan一棟三層樓豪宅，斥資大幅改裝內部空間提供高價性服務，專門鎖定外籍與華裔人士。當地移民局於周四（12日）凌晨突擊搜查，當場拘捕40名男女。



據當地媒體《中國報》報道，馬來西亞移民局副總監拿督洛曼（Datuk Ruslin Jusoh）稱，涉事的三層豪宅位於吉隆坡Desa Pahlawan，其外觀與一般富裕人家無異，但內部已被大幅改動，每個房間均配置齊全的性服務用品。

馬來西亞移民局。（官網圖片）

據悉，該集團營運約半年，利用豪宅的隱密性避開街頭巡邏，並聘用中國籍男子充當「網絡推銷員」，透過加密社交軟件招攬特定客群。

報道指，該賣淫據點提供的性服務分別是45分鐘的1000令吉（約2000元港幣）費用，及90分鐘的3500令吉（約7000元港幣）費用，營運迄今已半年。

執法人員於12日凌晨展開行動，當場逮捕40名男女，年齡介乎21歲至43歲。（中國報）

執法人員於12日凌晨展開行動，當場逮捕40名男女，年齡介乎21歲至43歲，包括中國籍11男19女、5名越南籍女子、2名日本籍女子及2名緬甸籍女子。當局並正要求一名新加坡男子及一名馬來西亞男子協助調查。

此外，當局收繳36本護照、一輛本田轎車、一輛特斯拉Model 3以及26600令吉（約5萬3000元港幣）現金。