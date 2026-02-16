神舟二十號乘組談舷窗破裂　肉眼見裂紋：像落葉用40倍顯微鏡看清

原定2025年11月5日返回地球的神舟二十號航天員乘組，因發現返回艙舷窗出現裂紋，在太空多留了9天，最終於11月14日乘坐神舟二十一號飛船平安返回東風著陸場。近日，三位航天員陳冬、陳中瑞和王傑接受央視訪問，首度公開講述了發現返回艙舷窗裂紋的過程。這次意外不僅刷新了中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄至204天，更展現了航天員在極端情況下的冷靜與專業。



據此前報道，神舟二十號乘組原本按計劃應於2025年11月5日返回地球。然而，就在啟程前一天，即11月4日，對返回艙進行最終檢查確認時，指令長陳冬用肉眼發現了異常。他回憶道：「當時是我去檢查，用肉眼看的過程中發現舷窗上有一個三角形的東西。」他最初的反應是懷疑玻璃外面粘了一片小樹葉，但他馬上就意識到不對：「這是在太空，這怎麼可能有落葉呢？」他事後回想，當時外面是亮的，如果真是黑天的話，可能更不好判斷。

神舟二十號航天員乘組由陳冬、陳中瑞、王傑組成，陳冬擔任指令長。（截圖）

這是陳冬執行的第三次飛行任務，他的警覺性立即拉響警報。與他同在返回艙內的，還有首次飛天的航天員陳中瑞，當時他正在固定計劃帶回地球的物品。陳中瑞描述當時的第一反應也覺得有點像一片樹葉在外邊粘著：「因為玻璃有厚度，它會折射，反光，你看著發黃什麼的，但是你換另一個角度，它就又不一樣。」他隨即把另一名隊友王傑喊過來一同確認。

王傑是以航天飛行工程師的身份加入神舟二十號乘組。成為航天員之前，他是一名參與空間站建造的航天科技工作者。面對這個不明狀況，他的判斷更為冷靜：「我不是很確定，從不同的角度來看的話，給人的感覺是不一樣的，很難確定它是一個什麼樣的形態，感覺外邊有一個裂紋，然後裏邊也有，但是兩邊有沒有貫穿，這個就很難確定。」

當被問到是否緊張時，王傑的回答充分體現了他的工程師背景和對中國航天技術的信心：「我其實不太緊張，因為這個舷窗，最外層是一層防護層，它裏邊還有兩層是壓力層，只要壓力不會發生變化，那麼我們還是安全的，我也了解咱們航天人，就是不管發生什麼事，他們肯定會通過分析，實驗，確定我們能不能返回，影不影響我們的安全，最終才會下結論，所以我並不太擔心。」

為了徹底弄清楚舷窗上究竟是什麼，神舟二十號乘組嘗試利用空間站內能找到的各種設備，對異常位置進行拍照記錄。他們先後用了平板電腦、手機進行拍攝，最終通過40倍的顯微鏡看清楚了。陳冬描述道：「很清楚，就是小小的裂紋，有幾道比較長的，一道比較短的，然後也能看出來，有幾道裂紋是貫穿了。」

作為乘組指令長，陳冬迅速將這一突發情況報告給了地面。據中國載人航天工程辦公室此後公布的消息，神舟二十號載人飛船返回艙舷窗玻璃出現的細微裂紋，最大可能是受空間碎片外部衝擊導致，經綜合評估，不滿足載人安全返回的放行條件。為確保航天員生命健康安全和任務圓滿成功，原計劃11月5日實施的返回任務決定推遲進行。神舟二十號載人飛船則繼續留軌開展相關試驗。

神舟二十號航天員乘組由陳冬（中）、陳中瑞（右）、王傑（左）組成，陳冬擔任指令長。（新華社）

2025年11月14日，載著神舟二十號航天員乘組的神舟二十一號載人飛船返回艙在東風著陸場成功著陸。（新華社）

2026年1月19日，神舟二十號飛船安全順利返回東風著陸場。（新華社）

最終，神舟二十號乘組在軌駐留長達204天，刷新了中國航天員單個乘組在軌駐留時間最長紀錄，於11月14日乘坐神舟二十一號飛船返回地球。當日16時40分，返回艙在東風着陸場成功着陸。在這204天裏，他們完成了4次出艙活動和多次貨物進出艙任務，在地面科研人員配合下，完成了涉及微重力基礎物理、空間材料科學、空間生命科學、航天醫學、航天技術等領域的大量空間科學實驗。

神舟二十號飛船於2025年4月24日17時17分發射升空，當時搭乘的正是陳冬、陳中瑞、王傑三位航天員。陳冬曾執行過神舟十一號、神舟十四號載人飛行任務，時隔兩年再次擔任指令長。陳中瑞入選前是空軍飛行員，王傑入選前則是航天科技集團有限公司空間技術研究院的工程師。