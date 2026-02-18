年初一雲南楚雄遊船傾覆致26人落水4死　國務院掛牌督辦提級查處

2月17日年初一，雲南楚雄一度假村發生遊船傾覆事故，導致船上26人落水，4人死亡。國務院今日（18日）通告表示，國務院安委辦對本次雲南楚雄「2·17」較大船舶傾覆事故查處掛牌督辦。



據央視新聞報道，當天16時30分左右，楚雄市東華鎮蓮溪灣旅遊度假村一遊船發生側翻傾覆，導致4人溺水。事發後，當地已組織應急、消防等力量參與處置工作。截至17日20時30分，2名溺水人員確認死亡，另外2名溺水人員正在醫院接受救治。

國務院今日（18日）通報事件，確認船上26人落水，造成4人死亡。事故發生後，應急管理部要求盡快核實核清傷亡人數，全力救治傷員，徹查原因，嚴肅追責問責，舉一反三，堅決防止此類事故再次發生。

國務院安委會辦公室決定對該起事故查處實行掛牌督辦，要求雲南省按照「四不放過」的原則，組織對該起事故提級調查，依法依規嚴肅追責問責。此次事故具體原因和善後工作正在進一步進行中。